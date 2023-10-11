Жительница Самары поборется за 10 миллионов рублей на развитие своего бизнеса

16 октября в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС начнется новый сезон первого в России бизнес-реалити "Сверхновая", в котором участвуют только женщины. Это бескомпромиссная борьба 14 участниц со всей страны за 10 млн рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Самару на конкурсе будет представлять тридцатилетняя Екатерина Котова. Девушка презентует идею производства сока из ростков пшеницы, который содержит полезные микроэлементы.
По статистике, в мире женщины составляют 34,1% предпринимателей, но в России часто именно женщины занимаются социально-направленным бизнесом и делают многое для улучшения общества. Реалити-проект "Сверхновая" покажет ярких предпринимательниц со всей России и поможет одной из них реализовать свой новаторский проект.
Съемкам проекта предшествовал масштабный кастинг, на который было подано более 3 тысяч заявок. Эксперты выбрали и пригласили в МТС Camp только 14 амбициозных женщин, которые горят идеей развить не просто бизнес, а сделать вклад в развитие общества. Эти героини будут бороться за главный приз в 10 млн рублей для своего дела.
Проверять бизнес-навыки Екатерины и еще 13 участниц будут лучшие в своих направлениях эксперты — от Елены Лисовской и Константина Ивлева до Алисы Боха и Елены Крыгиной. Ведущая проекта — Яна Чурикова.
Каждый день к девушкам будут приходить топовые эксперты из разных сфер бизнеса и делиться с участницами своими знаниями и опытом. Среди экспертов — визажист и владелица своего бренда косметики Елена Крыгина, рестораторы Константин Ивлев и Александр Белькович, журналист, блогер и владелец собственного крупнейшего в стране автосалона Елена Лисовская, исполнительный директор по стратегии и инновационному развитию МТС Евгений Черешнев, стилист и основательница бренда Monochrome Алиса Боха, основательница речевой школы Седа Каспарова, юрист и специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву Виктор Пастернак, эксперт в области правильного питания и здоровья Василий Смольный, директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова и лидер проекта "Сверхновая", советник президента МТС по культурным и социальным вопросам Надежда Лысенко.
В каждой серии участницы получают задание от Насти Ивлеевой, которое не только проверяет их бизнес-навыки, но и креативность. По результатам заданий одни участницы продвинутся дальше, а другие покинут проект.
Проект "Сверхновая" был представлен зрителям телеканала RU.TV в прошлом году. Тысячи талантливых, целеустремлённых, ярких женщин прислали заявки на участие, и только 20 из них попали в Москву, где прошли курс молодого предпринимателя, улучшили свои скиллы и поборолись за приз от МТС — 5 миллионов рублей на развитие своего дела. Победительницей первого сезона стала Евгения Елескина из Вологды, проект которой был посвящен детскому онлайн-образованию.
Яна Чурикова, ведущая: "Бизнес-реалити — это уникальный формат, в котором говорится простым языком об очень важных вещах и в игровой форме рассказывается зрителю о том, что заниматься бизнесом женщине в России несложно — главное только захотеть. Проект будет интересен и тем зрителям, которые не занимаются бизнесом, потому что в его основе — соревнование, наблюдения за чьей-то жизнью, за чьими-то победами и поражениями. Из-за того, что я очень сильно проникаюсь историями героев, мне непросто сохранить беспристрастность. Хотелось чуть ли не самой вложиться и помочь каждой реализовать их бизнес-идеи, но так делать было, конечно, нельзя. В общем, обязательно к просмотру!".
Надежда Лысенко, лидер проекта "Сверхновая", Советник президента МТС по культурным и социальным вопросам: "Каждый человек по сути — бизнесмен, каждый продает свое время и навыки. В нашем бизнес-реалити девушки проходят испытания в первую очередь направленные на прокачивание своих навыков, себя. Я думаю, наше шоу будет интересно всем, кто стремиться к развитию и чему-то большему. Также контент шоу очень насыщенный и уникальный — захватывающий и похожий на остросюжетное кино".
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