ВСК назвал самые аварийные иномарки с начала года

Автомобили Toyota стали самыми аварийными иномарками с начала 2023 года, на них приходится 7,8% от общего числа ДТП. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК, проведенного на основе анализа портфеля компании по ОСАГО. Лидерство по числу дорожных происшествий среди крупнейших российских регионов (помимо Москвы и Московской области) продолжает удерживать Краснодарский край.

По оценкам Страхового Дома ВСК в топ самых аварийных марок (включая отечественные авто) в первом полугодии 2023 года вошли:

ВАЗ (19,6%).

Toyota (7,8% ДТП)

Hyundai (7,1%)

Kia (6,4%)

Renault (5%)

Лидерами в антирейтинге самых аварийных моделей авто стали Lada Granta (4% ДТП), Kia Rio и Hyundai Solaris (почти по 3%), Lada Priora (1,9%), Lada Kalina (1,7%), Lada Vesta (1,5%), а также Toyota Corolla (1%).

Среди самых массовых марок автомобилей в РФ реже всего в ДТП попадают владельцы автомобилей Volvo (0,7%), Audi (0,6%), BMW (0,7%), Mazda (1,3%) и Mercedes-Benz (1,4%). Большая часть дорожных происшествий — 63.6% — традиционно, приходится на мужчин.

Среди крупнейших российских регионов больше всего ДТП было зафиксировано в Москве (8,4%), Краснодарском крае (6,9%), Московской области (6.1%), Новосибирской области (3,3%), Ростовской области (2,9%), Челябинской области (3%), Башкортостане (2,8%) и Приморском крае (2,6%). Самые дисциплинированные водители проживают в Свердловской области, Омской области, Волгоградской области.

Самой аварийной категорией водителей являются россияне в возрасте 30-39 лет (22,5%). Осторожнее других опытные автовладельцы — доля ДТП среди возрастной категории 50-59 лет не превышает 14%.