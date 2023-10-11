Дмитрий Азаров обсудил с ветеранскими организациями Самарской области патриотическую работу с молодежью

В среду, 11 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с представителями ветеранских организаций и патриотических объединений региона.
В условиях специальной военной операции основное внимание направлено на содействие армии, авиации и флоту, взаимодействие с ДОСААФ, на работу с участниками СВО и помощь семьям военнослужащих.
"Эта работа, которая, я уверен, нами воспринимается как наш гражданский и человеческий долг, сегодня в повестке нашего обсуждения, — отметил глава региона. — Возможно, сейчас нужна корректировка наших действий, действующих мер поддержки, подходов. Рассчитываю на ваши предложения".
Участники подробно обсудили усилия, которые предпринимают ветеранские организации и патриотические объединения по помощи Министерству обороны, Вооруженным Силам, военнослужащим и их семьям. Важным акцентом встречи стала координация этих усилий.
"Хотелось бы еще раз обратить внимание на патриотическое воспитание молодежи, потому что сейчас как никогда этим нужно заниматься", — подчеркнул руководитель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Андрей Мастерков. Он рассказал о деятельности членов "Боевого братства" в рамках центра патриотического воспитания школьников и молодежи.
"Совместно с военными кафедрами наших учебных заведений, с лучшими курсантами мы проводим разъяснительную работу о целях и задачах СВО, о популяризации службы в Вооруженных Силах, поступлении в высшие военные учебные заведения. Также мы проводим работу среди мобилизованных, семей мобилизованных, среди добровольцев", — отметил он.
По словам руководителя самарского отделения "Боевого братства", многие ветераны организации, прошедшие боевые действия в Афганистане, Чечне, Сирии, уходят на СВО в качестве добровольцев. "У нас создано свое воинское подразделение "БАРС каскад". Сейчас у этого подразделения новый статус — отряд особого назначения", — сообщил он. Как отметил Андрей Мастерков, необходимо продолжить работу по оказанию всемерной поддержки бойцам на передовой, сбору и отправке гуманитарной помощи.
"Ребята, которые находятся там [в зоне СВО], знают, что мы их поддерживаем", — говорит председатель Самарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Пронин. Он убежден: чтобы поскорее наступила Победа, на помощь защитникам Отечества придут земляки-добровольцы. Руководитель ветеранской организации также считает патриотическое воспитание молодого поколения самой актуальной задачей сегодняшнего времени.
"Мы выступаем и на встречах в школах, особенно со старшими классами. Ребята уже совсем по-другому относятся к вопросам, которые касаются непосредственно СВО. И они переживают, и самое главное, что у них мысли настроены на то, чтобы быть патриотами нашей страны — не то что было некоторое время назад. Действительно молодое поколение у нас стремится к тому, что они будут защитниками нашей страны и никогда не подведут свою страну и свой народ".
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