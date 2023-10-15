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Губернатор поздравил жителей Самарской области с Днем отца

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава региона Дмитрий Азаров поздравил жителей с общероссийским праздником - Днем отца.

Дорогие земляки! Сегодня мы уже в третий раз отмечаем общероссийский праздник — День отца, — сказал Дмитрий Азаров. — Этот праздник, появившийся у нас в качестве регионального в 2017-м и утвержденный Указом президента в 2021-м году, призван подчеркнуть значимость отцовства для укрепления семьи, воспитания и образования детей, для сохранения преемственности поколений и наших традиционных духовно-нравственных ценностей".

Губернатор отметил роль отца в жизни семьи: это защитник, опора семьи, человек, чей личный пример, как и образ матери, накладывает неизгладимый отпечаток на личность ребенка и всю его дальнейшую жизнь.

"Поэтому в Самарской области большая, дружная, благополучная семья, где родители, сохраняя любовь, согласие и верность, живут и трудятся для будущего своих детей, всегда была особо почитаема", - подчеркнул он.

Также Дмитрий Азаров напомнил, что в Самарской области действует целый комплекс федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми. По поручению президента Владимира Путина реализуются национальные проекты "Демография", "Здравоохранение", "Образование", уже более полутора десятилетий проводится праздничное мероприятие "Отец. Отчество. Отечество".

"И именно в нашей губернии зародилась инициатива семьи Скатковых из Самары о проведении конкурса "Это у нас семейное", поддержанного Главой государства и ставшего проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей". С огромным уважением и благодарностью мы вспоминаем сегодня отцов, которые в эти дни находятся вдали от своих родных и близких, защищая нашу Родину от агрессии нацистского киевского режима и его западных покровителей. Это настоящие герои, которыми гордится самарская земля и вся наша огромная держава. И наша задача — пока отцы там, на передовой, всемерно поддержать семьи защитников, окружить их заботой, вниманием и почетом. Дорогие земляки! От всей души желаю вам здоровья, семейного счастья, благополучия, мира и добра! И пусть семья станет для каждого из вас надежным прибежищем, в котором вас всегда любят и ждут!", - заключил губернатор.

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