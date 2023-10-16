В Самарской области запущен процесс приватизации государственного животноводческого комплекса "Купинское"

Региональное минимущества опубликовало приказ "Об условиях приватизации ГУП Самарской области "Купинское", расположенное в Безенчукском районе. В соответствии с документом унитарное предприятие преобразуют в АО.

"Приватизировать ГУП (Безенчукский район, с Купино, ул. Купинская, 10) путем преобразования в АО "Купинское" с уставным капиталом 583,4 млн рублей, состоящим из 583,4 тыс. штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1000 рублей", - отмечается в тексте приказа.

До первого общего собрания акционеров гендиректором назначается Дмитрий Вавилов, нынешний директор ГУП "Купинское".

Приватизации подлежит имущественный комплекс предприятия: шесть земельных участков общей площадью около 8 га и кадастровой стоимостью на 30 июня 2023 г. 78,2 млн рублей; 33 здания (склады, телятники, картофеле- и зернохранилища, коровники, мастерские, объекты незавершенного строительства и т.п.) с остаточной стоимостью по промежуточному балансу на 30 июня 2023 г. 268,8 млн рублей; автодорога протяженностью 2,7 км в селе Купино; 68 транспортных средств (тракторы, комбайны, погрузчики, прицепы, автомобили ГАЗ, УАЗ, САЗ, снегоуборщики и т.п.) с остаточной стоимостью в 27,1 млн рублей; 55 передаточных устройств, машин и оборудования (станки, трамбовщики, опрыскиватели и т.п.) с остаточной стоимостью в 12,55 млн рублей; офисное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь; производственные запасы, сзр и удобрения, топливо, корма, продуктивный скот (800 коров), а также животные на выращивании и откорме (1073 единицы).

Планируется, что цели и виды деятельности АО, преобразованного из ГУП, останутся прежними: развитие на территории Безенчукского района молочного животноводства (в том числе, путем увеличения поголовья сельскохозяйственных животных), участие в реализации целевых программ, проектов и мероприятий в сфере животноводства и т.д. Среди видов деятельности описаны,в том числе: разведение молочного КРС, производство сырого молока, выращивание зерновых, бобовых и масличных культур, смешанное сельское хозяйство, переработка и консервация мяса, производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы и т.п.).

По информации, размещенной на сайте самого ГУП, дата создания - 17 июля 2008 года, предмет деятельности - производство молока, мяса крупного рогатого скота, зерна, подсолнечника с использованием передовых сельскохозяйственных технологий.

Преобразования могут быть связаны с изменениями в федеральном законодательстве. В январе 2020 года был принят№ 485-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и федеральный закон "О защите конкуренции". Документ вводит запрет на создание и деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках, за исключением закрытого перечня случаев. В соответствии с законом ГУПы, осуществляющие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации в срок до 1 января 2025 года.

Эксперты убеждены, что АО - более эффективная и прозрачная организационная форма управления активами, так как ГУПы подведомственны органам власти и не обязаны публично отчитываться о расходах, иными словами, являются непрозрачной структурой.

Планы по реорганизации ГУПа в АО правительство региона озвучивало еще в 2015 году Тогда планировалось, что процесс будет завершен в четвертом квартале 2017 года. А в октябре 2017 г. появилась информация, что ГУП "Велес" забирает в управление ГУП "Купинское". Оба предприятия принадлежат областному министерству имущественных отношений. Реорганизовать их предложил областной минсельхоз. Целью объединения была оптимизация количества и структуры юридических лиц с участием Самарской области для сокращения расходов регионального бюджета.