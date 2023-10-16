В Самарской области запущен процесс приватизации государственного животноводческого комплекса "Купинское"

Региональное минимущества опубликовало приказ "Об условиях приватизации ГУП Самарской области "Купинское", расположенное в Безенчукском районе. В соответствии с документом унитарное предприятие преобразуют в АО.
"Приватизировать ГУП (Безенчукский район, с Купино, ул. Купинская, 10) путем преобразования в АО "Купинское" с уставным капиталом 583,4 млн рублей, состоящим из 583,4 тыс. штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 1000 рублей", - отмечается в тексте приказа.
До первого общего собрания акционеров гендиректором назначается Дмитрий Вавилов, нынешний директор ГУП "Купинское".
Приватизации подлежит имущественный комплекс предприятия: шесть земельных участков общей площадью около 8 га и кадастровой стоимостью на 30 июня 2023 г. 78,2 млн рублей; 33 здания (склады, телятники, картофеле- и зернохранилища, коровники, мастерские, объекты незавершенного строительства и т.п.) с остаточной стоимостью по промежуточному балансу на 30 июня 2023 г. 268,8 млн рублей; автодорога протяженностью 2,7 км в селе Купино; 68 транспортных средств (тракторы, комбайны, погрузчики, прицепы, автомобили ГАЗ, УАЗ, САЗ, снегоуборщики и т.п.) с остаточной стоимостью в 27,1 млн рублей; 55 передаточных устройств, машин и оборудования (станки, трамбовщики, опрыскиватели и т.п.) с остаточной стоимостью в 12,55 млн рублей; офисное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь; производственные запасы, сзр и удобрения, топливо, корма, продуктивный скот (800 коров), а также животные на выращивании и откорме (1073 единицы).
Планируется, что цели и виды деятельности АО, преобразованного из ГУП, останутся прежними: развитие на территории Безенчукского района молочного животноводства (в том числе, путем увеличения поголовья сельскохозяйственных животных), участие в реализации целевых программ, проектов и мероприятий в сфере животноводства и т.д. Среди видов деятельности описаны,в том числе: разведение молочного КРС, производство сырого молока, выращивание зерновых, бобовых и масличных культур, смешанное сельское хозяйство, переработка и консервация мяса, производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы и т.п.).
По информации, размещенной на сайте самого ГУП, дата создания - 17 июля 2008 года, предмет деятельности - производство молока, мяса крупного рогатого скота, зерна, подсолнечника с использованием передовых сельскохозяйственных технологий.
Преобразования могут быть связаны с изменениями в федеральном законодательстве. В январе 2020 года был принят№ 485-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и федеральный закон "О защите конкуренции". Документ вводит запрет на создание и деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках, за исключением закрытого перечня случаев. В соответствии с законом ГУПы, осуществляющие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации в срок до 1 января 2025 года.
Эксперты убеждены, что АО - более эффективная и прозрачная организационная форма управления активами, так как ГУПы подведомственны органам власти и не обязаны публично отчитываться о расходах, иными словами, являются непрозрачной структурой.
Планы по реорганизации ГУПа в АО правительство региона озвучивало еще в 2015 году Тогда планировалось, что процесс будет завершен в четвертом квартале 2017 года. А в октябре 2017 г. появилась информация, что ГУП "Велес" забирает в управление ГУП "Купинское". Оба предприятия принадлежат областному министерству имущественных отношений. Реорганизовать их предложил областной минсельхоз. Целью объединения была оптимизация количества и структуры юридических лиц с участием Самарской области для сокращения расходов регионального бюджета.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами