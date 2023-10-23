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Страхование Финансы

45% россиян готовы платить за полис ДМС от 15 000 до 25 000 рублей в год

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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47% россиян хотели бы самостоятельно приобрести полис ДМС, а у 6% он уже есть, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе опроса¹. Главным плюсом такого полиса 45% опрошенных считают обслуживание в клиниках с современным оборудованием и по высоким стандартам.

Также среди преимуществ ДМС россияне называли удобное время приема (29%), возможность выбрать нужный набор медуслуг (21%), отсутствие очередей (19%), оперативное оказание помощи и быстрое получение результатов анализов (16%).

Наиболее ценным в полисе ДМС россияне считают стоматологические услуги. Этот вариант ответа выбрали 45% респондентов. Также в топе оказались услуги частной скорой помощи, покрытие расходов на медикаменты и лекарства (по 25%), вызов врача на дом (21%) и получение второго экспертного медицинского мнения (19%).

"Росгосстрах" выяснил, что для 78% россиян важно, чтобы в их программу ДМС входили телемедицинские консультации с врачами. А 63% необходимы консультации с психологом. Кроме того, 72% хотели бы иметь возможность общаться с врачом-куратором в личном кабинете.

Платить за ДМС с подобным набором услуг 45% россиян готовы от 15 000 до 25 000 рублей, 28% — от 25 000 до 50 000 рублей, а 20% — более 50 000 рублей в год. Еще 15% согласны отдавать за полис от 10 000 до 15 000 рублей.

Чтобы сэкономить, треть респондентов готовы приобрести ДМС с франшизой. 66% из них хотели бы заплатить за услуги клиники до 20% стоимости.

Дополнительно к полису ДМС россияне рассматривают и другие страховые продукты. К примеру, лечение от критических заболеваний (30%), онкострахование (24%) и страхование на случай неблагоприятных последствий вакцинации.

Выбирают страховую компанию для покупки ДМС опрошенные в основном по стоимости полиса (21%), рейтингу (18%) и по известности (17%).

"Как показал опрос, многие россияне задумываются о приобретении полиса ДМС, в том числе с франшизой. Это объясняется тем, что такой полис не только покрывает непредвиденные расходы в случае неожиданного заболевания, но и позволяет получить высокотехнологичную помощь в случае серьезных заболеваний, а также консультироваться у психолога в том числе и онлайн. А благодаря включенным в полис ДМС телемедицинским услугам клиенты имеют возможность общаться с врачами в удобное для них время из любой точки мира. Для многих актуально и наличие личного кабинета, с удобным интерфейсом", — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.

¹ Репрезентативный опрос проведен в июне 2023 года среди 2400 респондентов старше 25 лет во всех федеральных округах РФ

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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