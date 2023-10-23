45% россиян готовы платить за полис ДМС от 15 000 до 25 000 рублей в год

47% россиян хотели бы самостоятельно приобрести полис ДМС, а у 6% он уже есть, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе опроса¹. Главным плюсом такого полиса 45% опрошенных считают обслуживание в клиниках с современным оборудованием и по высоким стандартам.
Также среди преимуществ ДМС россияне называли удобное время приема (29%), возможность выбрать нужный набор медуслуг (21%), отсутствие очередей (19%), оперативное оказание помощи и быстрое получение результатов анализов (16%).
Наиболее ценным в полисе ДМС россияне считают стоматологические услуги. Этот вариант ответа выбрали 45% респондентов. Также в топе оказались услуги частной скорой помощи, покрытие расходов на медикаменты и лекарства (по 25%), вызов врача на дом (21%) и получение второго экспертного медицинского мнения (19%).
"Росгосстрах" выяснил, что для 78% россиян важно, чтобы в их программу ДМС входили телемедицинские консультации с врачами. А 63% необходимы консультации с психологом. Кроме того, 72% хотели бы иметь возможность общаться с врачом-куратором в личном кабинете.
Платить за ДМС с подобным набором услуг 45% россиян готовы от 15 000 до 25 000 рублей, 28% — от 25 000 до 50 000 рублей, а 20% — более 50 000 рублей в год. Еще 15% согласны отдавать за полис от 10 000 до 15 000 рублей.
Чтобы сэкономить, треть респондентов готовы приобрести ДМС с франшизой. 66% из них хотели бы заплатить за услуги клиники до 20% стоимости.
Дополнительно к полису ДМС россияне рассматривают и другие страховые продукты. К примеру, лечение от критических заболеваний (30%), онкострахование (24%) и страхование на случай неблагоприятных последствий вакцинации.
Выбирают страховую компанию для покупки ДМС опрошенные в основном по стоимости полиса (21%), рейтингу (18%) и по известности (17%).
"Как показал опрос, многие россияне задумываются о приобретении полиса ДМС, в том числе с франшизой. Это объясняется тем, что такой полис не только покрывает непредвиденные расходы в случае неожиданного заболевания, но и позволяет получить высокотехнологичную помощь в случае серьезных заболеваний, а также консультироваться у психолога в том числе и онлайн. А благодаря включенным в полис ДМС телемедицинским услугам клиенты имеют возможность общаться с врачами в удобное для них время из любой точки мира. Для многих актуально и наличие личного кабинета, с удобным интерфейсом", — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.
¹ Репрезентативный опрос проведен в июне 2023 года среди 2400 респондентов старше 25 лет во всех федеральных округах РФ
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.