Исследование "Ингосстраха": о чем говорят коллеги на работе и поддерживают ли дружеское общение

В сентябре "Ингосстрах" провел собственное исследование, в котором выяснил, как люди относятся к внерабочим мероприятиям, о чем говорят за пределами офиса и поддерживают ли дружеское общение.
По результатам опроса "Ингосстраха", к тимбилдингу положительно относятся 49% опрошенных. Более положительно люди относятся к корпоративам: примерно 60% респондентов считают корпоративы важными для формирования дружного коллектива. Лишь 3% опрошенных ответили, что негативно относятся как к корпоративам, так и к тимбилдингу, считая их пустой тратой времени. Практически половина ответила, что внерабочие мероприятия эффективны для формирования дружного коллектива.
Также две трети коллег общаются на отличные от работы темы. 15% регулярно встречаются и общаются с коллегами за пределами офиса. 18% отметили, что не поддерживают дружеское общение с коллегами вне работы.
Так как чаще всего сотрудники предпочитают общаться друг с другом именно на отличные от работы темы, "Ингосстрах" выделил несколько самых популярных. Первое место занимают темы семьи и детей (примерно по 16%). На втором месте — хобби, о них предпочитают говорить 13% респондентов. О спорте и путешествиях говорят примерно 11%. Также распространенными темами для разговоров являются новости, отдых, сплетни про других коллег, политика, домашние животные, книги и кино.
Среди ответов встречались и нестандартные темы. Так, некоторые респонденты признавались, что обсуждают парфюмерию, ботанику, охоту, азартные игры и стендап. Некоторые предпочитают обмениваться мемами в мессенджерах и социальных сетях.
"При хороших рабочих отношениях создаются благоприятные условия для достижения общих целей компании. "Ингосстрах" формирует дружный коллектив по-разному: организует выездные мероприятия и экскурсии для сотрудников, проводит акцию Random Coffee — случайные знакомства между сотрудниками внутри компании. Поддержание приятельских отношений помогает повысить эффективность работы всего коллектива и способствует приятной и гармоничной атмосфере в организации", — рассказала Виктория Невская, директор по персоналу "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.