Исследование "Ингосстраха": о чем говорят коллеги на работе и поддерживают ли дружеское общение

В сентябре "Ингосстрах" провел собственное исследование, в котором выяснил, как люди относятся к внерабочим мероприятиям, о чем говорят за пределами офиса и поддерживают ли дружеское общение.

По результатам опроса "Ингосстраха", к тимбилдингу положительно относятся 49% опрошенных. Более положительно люди относятся к корпоративам: примерно 60% респондентов считают корпоративы важными для формирования дружного коллектива. Лишь 3% опрошенных ответили, что негативно относятся как к корпоративам, так и к тимбилдингу, считая их пустой тратой времени. Практически половина ответила, что внерабочие мероприятия эффективны для формирования дружного коллектива.

Также две трети коллег общаются на отличные от работы темы. 15% регулярно встречаются и общаются с коллегами за пределами офиса. 18% отметили, что не поддерживают дружеское общение с коллегами вне работы.

Так как чаще всего сотрудники предпочитают общаться друг с другом именно на отличные от работы темы, "Ингосстрах" выделил несколько самых популярных. Первое место занимают темы семьи и детей (примерно по 16%). На втором месте — хобби, о них предпочитают говорить 13% респондентов. О спорте и путешествиях говорят примерно 11%. Также распространенными темами для разговоров являются новости, отдых, сплетни про других коллег, политика, домашние животные, книги и кино.

Среди ответов встречались и нестандартные темы. Так, некоторые респонденты признавались, что обсуждают парфюмерию, ботанику, охоту, азартные игры и стендап. Некоторые предпочитают обмениваться мемами в мессенджерах и социальных сетях.

"При хороших рабочих отношениях создаются благоприятные условия для достижения общих целей компании. "Ингосстрах" формирует дружный коллектив по-разному: организует выездные мероприятия и экскурсии для сотрудников, проводит акцию Random Coffee — случайные знакомства между сотрудниками внутри компании. Поддержание приятельских отношений помогает повысить эффективность работы всего коллектива и способствует приятной и гармоничной атмосфере в организации", — рассказала Виктория Невская, директор по персоналу "Ингосстраха".