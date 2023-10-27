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Страхование Финансы

"Росгосстрах": средняя выплата за лечение домашних животных составляет 13 500 рублей

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В компании "Росгосстрах" проанализировали, с какими проблемами обращаются владельцы животных, застрахованных по программе "Зверье мое" и сколько в среднем стоит сегодня лечение любимца в клинике.

Продукт "Зверье мое" предлагается в агентском и офисном каналах "Росгосстраха" 11 месяцев. За это время застрахованы уже тысячи собак, кошек, хорьков и мини-пигов из разных регионов России. И хотя в основном клиенты обращаются за онлайн-консультациями ветеринаров, в некоторых случаях животным понадобилось очное обследование и лечение в ветеринарных клиниках.

"Мы рады, что для наших клиентов полис "Зверье мое" помог сохранить не только семейный бюджет, но также жизнь и здоровье любимца", — подчеркивает руководитель направления Управления продуктового маркетинга, разработки и развития продуктов "Росгосстраха" Светлана Мухаева.

Статистика показывает, что чаще к ветеринарам обращаются владельцы собак — и за консультациями в режиме онлайн, и затем очно в ветклиники. На собачников приходится порядка 90% всех обращений. Хозяева кошек пока предпочитают онлайн-общение — только 2 владельца дошли до клиник, когда потребовалось лечение.

"Средняя выплата за 11 месяцев составила 13 500 рублей по лечению заболеваний, и 3 500 рублей — после травм, — рассказала Светлана Мухаева. — По нашему опыту лечение собаки обходится в 12 800 рублей, кошки — 15 500 рублей, а хорька — 5500 рублей".

Напомним, что "Росгосстрах" выплачивает возмещение без франшиз — клиенты получают компенсацию затрат в рамках своей программы и страховой суммы. Например, самая низкая выплата — 700 рублей — была осуществлена за услуги по извлечению клеща. Собаке повезло — гуляли в неэндемичном районе, и обошлось без осложнений. Самая высокая выплата составила 83 740 рублей — 8-летней собаке Рыжуле потребовалась срочная операция. Владелице компенсировали затраты на диагностические исследования, проведенную операцию и назначенные ветеринаром лекарства.

В 40% случаев клиенты с полисами "Зверье мое" обращаются за возмещением затрат на лечение до 5000 рублей. На компенсации в размере от 5000 до 10 000 рублей приходится 22% обращений. В остальных случаях выплаты были больше.

"При этом урегулирование убытков для наших клиентов организованно максимально удобно — все документы и заявление на выплату заполняются в личном кабинете, посещение офиса страховой компании не требуется, — отмечает Светлана Мухаева. — Возмещение в полном объеме по нашему полису клиент получает на карту в среднем в течение 5 дней".

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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