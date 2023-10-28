К оценочным мероприятиям окружного финала конкурса "Лидеры России" приступили 61 управленец из Самарской области

В субботу, 28 октября, в Нижнем Новгороде состоялось открытие окружного финала пятого конкурса "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — для участников Приволжского федерального округа. К оценочным мероприятиям приступили 399 конкурсантов из 14 регионов. Имена победителей эксперты определят в воскресенье. Торжественная церемония награждения лучших управленцев ПФО пройдет в Нижегородском ТЮЗе.

Сегодня в Нижнем Новгороде состоялось открытие окружного финала пятого конкурса "Лидеры России". К оценочным испытаниям, которые пройдут 28 и 29 октября 2023 года на площадке выставочного центра "Нижегородская ярмарка", допущены 399 управленцев из 14 регионов ПФО. Приветственное обращение Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова финалистам передал его заместитель Олег Машковцев.

"Рад приветствовать в столице Приволжья лучших управленцев округа. Это флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей" и уникальный кадровый трамплин для самых достойных. Многие главы регионов, министры, чиновники высшего звена и менеджеры госкомпаний выросли благодаря этому конкурсу. Важность проекта трудно переоценить, особенно в связи с амбициозными задачами, которые необходимо решать. О необходимости кадрового обновления не раз говорил Глава Государства Владимир Путин. Продвижение по службе и карьерный рост должны быть у тех, кто готов трудиться на благо своей страны, во всем следовать принципам служения людям, обществу, Родине. Каждый из вас проявляет лучшие профессиональные качества, высокую работоспособность, нацеленность на результат. Уверен, что все это вы будете применять для решения главных задач нашей страны, ключевой из которых является повышение суверенитета, особенно в области новейших технологий и госуправления. Как сказал Президент Российской Федерации, очень важно уметь сконцентрировать все свои навыки и интеллектуальные возможности, чтобы получать удовольствие от жизни. А самое главное удовольствие — в самореализации, которая невозможна без служения людям и Отечеству. Если каждый на своем участке будет добиваться успехов, стремясь к самореализации, из этого и будет состоять успех нашей страны в целом", — говорится в обращении Игоря Комарова.

Среди субъектов ПФО по количеству участников финала лидируют: Нижегородская область (69 человек), Самарская область (61), Республика Татарстан (48), Республика Башкортостан (44), Пермский край (36), Саратовская область (25), Оренбургская область (24), Республика Удмуртия (19), Ульяновская область (17). Из Чувашской Республики и Кировской области на финал приехало по 14 управленцев, из Пензенской области — 12, из Республики Мордовии — девять, из Республики Марий Эл — 7.

Самарская область традиционно занимает лидерские позиции по количеству участников. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров является наставником конкурса "Лидеры России". Ежегодно он поддерживает и наставляет лучших управленцев страны. Информационную кампанию пятого сезона конкурса "Лидеры России" в Самарском регионе открыл Глава области, обратившись к участникам. Дмитрий Азаров отметил, что настоящий лидер — это лидер во всем, не только в профессии, важна также ответственная гражданская позиция, патриотический настрой, потребность в служении своей стране. Он также подчеркнул, что сегодня перед гражданами страны стоят задачи, требующие предельной внутренней мобилизации, твердости духа, веры в свою Родину.

Среди участников окружного финала в ПФО 67,5% мужчин и 32,5% женщин. Средний возраст конкурсантов составляет 37 лет, при этом количество молодых управленцев от 18 до 35 лет — почти 37%.

"В Приволжье проходит один из самых масштабных по количеству участников окружных финалов конкурса. К оценочным мероприятиям в Нижнем Новгороде допущены 399 управленцев из 14 регионов. Стать финалистом "Лидеров России" — само по себе достижение, поскольку для этого предстояло пройти серьезный предварительный отбор и выдержать колоссальную конкуренцию: в пятом сезоне в оргкомитет конкурса из ПФО поступило свыше 24 тысяч заявок. Оценочные мероприятия — это всего лишь перекресток. Одних он направит в суперфинал, других — в наше потрясающе интересное и дружное сообщество "Лидеров России", оставив при этом возможность вернуться на конкурс в новых сезонах", — отметила заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

28 и 29 октября лидеры примут участие в оценочных мероприятиях, которые проводятся по обновленной методике. Имена победителей финала будут объявлены в воскресенье на торжественной церемонии награждения в Нижегородском ТЮЗе. Лучшие управленцы ПФО получат право принять участие в суперфинале в 2024 году.

Окружные финалы пятого конкурса "Лидеры России" уже прошли в СЗФО, СФО, УФО и ДФО. После ПФО очные испытания пройдут в СКФО (10-12 ноября, Пятигорск). Затем 24–26 ноября в Ростове-на-Дону встретятся конкурсанты ЮФО и новых регионов РФ: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Завершится серия окружных финалов 6–10 декабря в Москве: на одной площадке с управленцами ЦФО оценочные мероприятия пройдут зарубежные участники.

По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев "Лидеры России" станут известны в 2024 году.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

Cписок участников от Самарской области, приступивших к оценочным мероприятиям окружного финала конкурса "Лидеры России" в Приволжском федеральном округе:

Самарская область — 61 финалист