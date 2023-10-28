К оценочным мероприятиям окружного финала конкурса "Лидеры России" приступили 61 управленец из Самарской области

В субботу, 28 октября, в Нижнем Новгороде состоялось открытие окружного финала пятого конкурса "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — для участников Приволжского федерального округа. К оценочным мероприятиям приступили 399 конкурсантов из 14 регионов. Имена победителей эксперты определят в воскресенье. Торжественная церемония награждения лучших управленцев ПФО пройдет в Нижегородском ТЮЗе.
Сегодня в Нижнем Новгороде состоялось открытие окружного финала пятого конкурса "Лидеры России". К оценочным испытаниям, которые пройдут 28 и 29 октября 2023 года на площадке выставочного центра "Нижегородская ярмарка", допущены 399 управленцев из 14 регионов ПФО. Приветственное обращение Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова финалистам передал его заместитель Олег Машковцев.
"Рад приветствовать в столице Приволжья лучших управленцев округа. Это флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей" и уникальный кадровый трамплин для самых достойных. Многие главы регионов, министры, чиновники высшего звена и менеджеры госкомпаний выросли благодаря этому конкурсу. Важность проекта трудно переоценить, особенно в связи с амбициозными задачами, которые необходимо решать. О необходимости кадрового обновления не раз говорил Глава Государства Владимир Путин. Продвижение по службе и карьерный рост должны быть у тех, кто готов трудиться на благо своей страны, во всем следовать принципам служения людям, обществу, Родине. Каждый из вас проявляет лучшие профессиональные качества, высокую работоспособность, нацеленность на результат. Уверен, что все это вы будете применять для решения главных задач нашей страны, ключевой из которых является повышение суверенитета, особенно в области новейших технологий и госуправления. Как сказал Президент Российской Федерации, очень важно уметь сконцентрировать все свои навыки и интеллектуальные возможности, чтобы получать удовольствие от жизни. А самое главное удовольствие — в самореализации, которая невозможна без служения людям и Отечеству. Если каждый на своем участке будет добиваться успехов, стремясь к самореализации, из этого и будет состоять успех нашей страны в целом", — говорится в обращении Игоря Комарова.
Среди субъектов ПФО по количеству участников финала лидируют: Нижегородская область (69 человек), Самарская область (61), Республика Татарстан (48), Республика Башкортостан (44), Пермский край (36), Саратовская область (25), Оренбургская область (24), Республика Удмуртия (19), Ульяновская область (17). Из Чувашской Республики и Кировской области на финал приехало по 14 управленцев, из Пензенской области — 12, из Республики Мордовии — девять, из Республики Марий Эл — 7.
Самарская область традиционно занимает лидерские позиции по количеству участников. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров является наставником конкурса "Лидеры России". Ежегодно он поддерживает и наставляет лучших управленцев страны. Информационную кампанию пятого сезона конкурса "Лидеры России" в Самарском регионе открыл Глава области, обратившись к участникам. Дмитрий Азаров отметил, что настоящий лидер — это лидер во всем, не только в профессии, важна также ответственная гражданская позиция, патриотический настрой, потребность в служении своей стране. Он также подчеркнул, что сегодня перед гражданами страны стоят задачи, требующие предельной внутренней мобилизации, твердости духа, веры в свою Родину.
Среди участников окружного финала в ПФО 67,5% мужчин и 32,5% женщин. Средний возраст конкурсантов составляет 37 лет, при этом количество молодых управленцев от 18 до 35 лет — почти 37%.
"В Приволжье проходит один из самых масштабных по количеству участников окружных финалов конкурса. К оценочным мероприятиям в Нижнем Новгороде допущены 399 управленцев из 14 регионов. Стать финалистом "Лидеров России" — само по себе достижение, поскольку для этого предстояло пройти серьезный предварительный отбор и выдержать колоссальную конкуренцию: в пятом сезоне в оргкомитет конкурса из ПФО поступило свыше 24 тысяч заявок. Оценочные мероприятия — это всего лишь перекресток. Одних он направит в суперфинал, других — в наше потрясающе интересное и дружное сообщество "Лидеров России", оставив при этом возможность вернуться на конкурс в новых сезонах", — отметила заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.
28 и 29 октября лидеры примут участие в оценочных мероприятиях, которые проводятся по обновленной методике. Имена победителей финала будут объявлены в воскресенье на торжественной церемонии награждения в Нижегородском ТЮЗе. Лучшие управленцы ПФО получат право принять участие в суперфинале в 2024 году.
Окружные финалы пятого конкурса "Лидеры России" уже прошли в СЗФО, СФО, УФО и ДФО. После ПФО очные испытания пройдут в СКФО (10-12 ноября, Пятигорск). Затем 24–26 ноября в Ростове-на-Дону встретятся конкурсанты ЮФО и новых регионов РФ: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Завершится серия окружных финалов 6–10 декабря в Москве: на одной площадке с управленцами ЦФО оценочные мероприятия пройдут зарубежные участники.
По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев "Лидеры России" станут известны в 2024 году.
Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.
Cписок участников от Самарской области, приступивших к оценочным мероприятиям окружного финала конкурса "Лидеры России" в Приволжском федеральном округе:
Самарская область — 61 финалист
- Абрамов Дмитрий Валентинович, г. Самара, Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
- Аветисян Арцвик Артуровна, г. Тольятти, ООО "ТОЛЬЯТТИКАУЧУК"
- Андрианов Александр Павлович, г. Самара, Самозанятый
- Афанасьева Ольга Сергеевна, г. Самара, АО "ИД "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА"
- Бадыков Дамир Тагирович, г. Самара, ГБУК "САТОБ"
- Белоглазова Людмила Николаевна, г. Самара, самозанятый
- Березовский Денис Валерьевич, г. Самара, АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ "МИР"
- Бодряков Дмитрий Викторович, г. Самара, самозанятый
- Буздалов Александр Игоревич, г. Самара, ООО "Тольяттинский кабельный завод"
- Дашутин Алексей Петрович, г. Самара, ООО "Актив Сервис"
- Долонько Лев Викторович, г. Самара, Аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области
- Жичкин Юрий Владимирович, г. Самара, Министерство экономического развития инвестиций Самарской области
- Заверткина Юлия Юрьевна, г. Самара, ИП Заверткина Юлия Юрьевна
- Зенкин Кирилл Николаевич, Ставропольский район, село Подстепки, ООО "ВЕЛЕССТРОЙМОНТАЖ"
- Иванова Мария Васильевна, г. Новокуйбышевск, АО "НК НПЗ"
- Игнатенко Дарья Александровна, г. Тольятти, ООО ПК "Пятый Океан"; ИП
- Кауров Иван Владимирович, г. Самара, ПАО "ОДК-КУЗНЕЦОВ"; Самарский университет им. Королева
- Кимлык Александр Александрович, г. Самара, АО "ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ"
- Киреев Андрей Иванович, г. Самара, самозанятый
- Кленкина Ольга Валерьевна, г. Самара, АНО ВО УНИВЕРСИТЕТ "МИР"
- Когдин Артем Андреевич, г. Самара, Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
- Кондратенко Анатолий Константинович, г. Самара, ООО "Берег"; ООО "БРИЗ ПЛЮС"
- Корнилина Светлана Валериановна, г. Самара, АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
- Корчагин Павел Михайлович, г. Тольятти, ООО "ЭЙ БИ СИ СОЛЮШЕНС"
- Левичев Данила Александрович, г. Самара, ООО "Техкомплект-М"
- Лукьянов Андрей Викторович, г. Самара, Центральный банк Российской Федерации
- Лютикова Злата Викторовна, г. Самара, СРОО РЛТ "ЯРЧЕ"
- Матвеев Виталий Александрович, г. Самара, АО "РКЦ "Прогресс"
- Меркулов Борис Алексеевич, г. Самара, самозанятый
- Мефодьев Андрей Михайлович, г. Самара, ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
- Назин Дмитрий Александрович, г. Тольятти, ППО ПАО "Тольяттиазот"
- Нечаев Вячеслав Викторович, г. Самара, ООО "СММ"; ООО "ОА"; Экспертный совет Комитета Госдумы по экологии
- Нуждина Марина Валерьевна, г. Отрадный, Администрация городского округа Отрадный
- Окунева Ольга Владимировна, г. Самара, ООО "ЭВЕРЕСТ"
- Позина Юлия Валерьевна, Волжский район, поселок Придорожный, ИП Позина Юлия Валерьевна
- Радьков Владислав Викторович, г. Тольятти, ГБУК СО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ"
- Развейкина Надежда Андреевна, г. Самара, ФГБОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева"
- Савельева Елена Владимировна, г. Самара, ГКУ СО "ГУСЗН САМАРСКОГО ОКРУГА"
- Саяпин Кирилл Павлович, г. Самара, ООО "АРГОС"
- Семенов Павел Васильевич, г. Самара, ГКУ СО "САМАРСКИЙ РРЦ"
- Сергеев Артём Константинович, г. Самара, ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России
- Снигирь Екатерина Александровна, г. Самара, ФГАОУ ВО "Самарский государственный экономический университет", самозанятая, благотворительный фонд "Капитаны"
- Соколов Ярослав Евгеньевич, г. Самара, АО "СК "АСТРО-ВОЛГА"
- Станотин Дмитрий Вячеславович, г. Самара, УФНС РОССИИ по Самарской области
- Старкова Анна Петровна, г. Тольятти, ФГБОУ ВО "Поволжский государственный университет сервиса"
- Тарасова Екатерина Александровна, г. Тольятти, Администрация городского округа ТОЛЬЯТТИ
- Титоренко Павел Михайлович, г. Самара, Самозанятый
- Титоренко Анастасия Максимовна, г. Самара, АО "ПФ "СКБ КОНТУР"; ООО "ВАРХАЙТ"
- Ушатов Максим Викторович, г. Самара, ООО "СВГК"
- Филимонов Константин Юрьевич, г. Самара, ООО "МаксКомплект"
- Фомин Роман Михайлович, г. Самара, АНОО ДПО "ТАВОЛГА"
- Харитонов Владимир Олегович, г. Тольятти, ПАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ"; спортивный клуб КОРПУС
- Чуев Руслан Евгеньевич, г. Тольятти, ООО "НЕСТРО"
- Шальнов Сергей Александрович, г. Тольятти, Самарский филиал АО "Энергосбыт Плюс"
- Шиханов Сергей Вячеславович, г. Самара, АО "СРЗ"
- Шишков Евгений Михайлович, г. Самара, ООО "РАДИУС АЙТИ"; Филиал ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет" в г. Новокуйбышевске; ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет"
- Шмаркунова Мария Евгеньевна, г. Самара, АНОО ДПО "ТАВОЛГА"
- Шустов Михаил Александрович, г. Самара, ООО "САМАРАНИПИНЕФТЬ"
- Шустова Дина Владимировна, г. Самара, МБОУ лицей "Технический" г. о. Самара
- Шутов Алексей Николаевич, г. Самара, АО "МАК"
- Юртайкин Андрей Васильевич, г. Новокуйбышевск, ООО "БИАКСПЛЕН" (г.Балахна)
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?