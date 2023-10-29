Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

В воскресенье, 29 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

"Строительство и работа объектов промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы и торговли региона невозможны без вашего каждодневного труда, — отметил глава региона. — О значимости автотранспортного комплекса и заслугах самарских автомобилистов свидетельствует тот весомый вклад, который вы вносите в укрепление региональной экономики, повышение уровня благосостояния наших земляков, что крайне важно в условиях жесточайшего санкционного давления со стороны недружественных стран".

Губернатор подчеркнул, что правительство области придает большое значение стабильной и надежной работе автотранспортных предприятий. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Путиным, в губернии активно развивается дорожно-транспортная инфраструктура, в соответствии с государственной программой "Развитие энергетики" расширяется рынок газомоторного топлива, закупается современная дорожно-коммунальная техника.

По словам Дмитрия Азарова, особое внимание уделяется обновлению парка городского пассажирского транспорта. Благодаря поддержке правительства Российской Федерации, а также федеральному гранту за эффективное региональное управление Самарская область приобретает новые автобусы и трамваи.

"Дорогие друзья! Ваша профессия требует высочайшего мастерства, самодисциплины, ответственности, а зачастую и мужества, особенно при транспортировке гуманитарных грузов в зону СВО. Уверен, что ваши профессиональные качества, традиции, заложенные ветеранами автотранспортного комплекса, и в дальнейшем позволят вам успешно решать все поставленные задачи, — подытожил губернатор. — От всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и безаварийных дорог!"