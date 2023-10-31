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Власть и политика

Министерство обороны РФ ведет набор в добровольческие отряды "Барс"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство обороны РФ ведет набор в добровольческие отряды "Барс".

Добровольцам обещают:

— денежное содержание за участие в СВО — от 205 тыс. руб.;

— выплата за участие в активных боевых действиях — 8 тыс. руб. в сутки;

— вознаграждение за уничтожение или захват военной техники противника — от 50 тыс. до 1 млн руб.;

— единовременная выплата при награждении государственными наградами — от 45% до 445% денежного содержания;

— сохранение пенсии за выслугу лет для военных пенсионеров;

— продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение;

— статус ветерана боевых действий;

— кредитные и налоговые каникулы.

Требования к кандидатам:

— возраст — до 65 лет;

— состояние здоровья — способен выполнять боевую задачу;

— соответствие требованиям к профессиональной психологической пригодности;

— физическая выносливость.

Контракт заключается на шесть, восемь или 12 месяцев (по решению гражданина).

Заявление на вступление в добровольческий отряд можно подать в военном комиссариате по месту жительства.

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