Министерство обороны РФ ведет набор в добровольческие отряды "Барс".
Добровольцам обещают:
— денежное содержание за участие в СВО — от 205 тыс. руб.;
— выплата за участие в активных боевых действиях — 8 тыс. руб. в сутки;
— вознаграждение за уничтожение или захват военной техники противника — от 50 тыс. до 1 млн руб.;
— единовременная выплата при награждении государственными наградами — от 45% до 445% денежного содержания;
— сохранение пенсии за выслугу лет для военных пенсионеров;
— продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение;
— статус ветерана боевых действий;
— кредитные и налоговые каникулы.
Требования к кандидатам:
— возраст — до 65 лет;
— состояние здоровья — способен выполнять боевую задачу;
— соответствие требованиям к профессиональной психологической пригодности;
— физическая выносливость.
Контракт заключается на шесть, восемь или 12 месяцев (по решению гражданина).
Заявление на вступление в добровольческий отряд можно подать в военном комиссариате по месту жительства.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?