4 ноября Самарская область представит свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия"

В День народного единства, 4 ноября 2023 г., на территории ВДНХ начнет работу Международная выставка-форум "Россия". Событие, равного которому еще не было ни в истории ВДНХ, ни в истории нашей страны.

По замыслу и масштабам выставка не имеет аналогов. Впервые на одной площадке будет представлена вся Россия, весь потенциал и мощь страны. На одной площадке будут собраны стенды 89 регионов Российской Федерации. В тематических павильонах продемонстрируют достижения отраслевые министерства и ведомства, крупнейшие корпорации и общественные организации.

Международная выставка-форум "Россия" организована по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. "Россия — открытая страна и при этом самобытная цивилизация. В этом утверждении нет никакой претензии на исключительность и превосходство, но эта цивилизация наша — вот что главное. Ее нам передали предки, а мы должны сохранить ее для наших потомков и передать дальше", — отмечал глава государства в послании Федеральному собранию.

Через два дня экспозиция Самарской области примет первых посетителей. По поручению главы региона Дмитрия Азарова для подготовки к выставке создали рабочую группу, разработали концепцию и смысловое наполнение стенда.

При создании концепции выставочного стенда Самарской области стояла важная задача — представить регион как один из центров Поволжья. Самарский край является крупным промышленным, логистическим и научно-технологическим центром страны с активно развивающейся инфраструктурой. Вместе с тем регион богат культурными и природными достопримечательностями, что делает его привлекательным для туристов. Одной из основных функций стенда, по задумке организаторов, должна стать именно коммуникативная — информация, представленная на стенде, должна быть доступна и интересна для разных аудиторий — как для представителей государственных органов, бизнес-сообщества, так и для широкой публики.

Центральным элементом экспозиции Самарской области станет конструкция, визуально повторяющая одну из главных и узнаваемых достопримечательностей Самары, — скульптурную композицию "Ладья". Ладья не случайно выбрана в качестве символа: парус олицетворяет движение, порыв, динамику, силу, свежесть идей и жажду открытий — все то, с чем сегодня ассоциирует себя Самарская область.

Парус ладьи будет представлять собой экран, на котором будут транслировать фильмы о современной жизни Самарской области, о самых значимых достижениях за последние 20 лет в различных отраслях — промышленности, строительстве, экономике, медицине, науке, культуре, спорте.

"Нам есть что показать, есть что предъявить, есть чем гордиться. Но важно показать это интересно, доступно для людей, заинтересовать их. Красной нитью через всю выставку-форум должна проходить мысль: Самарская область — опорный край державы, и мы готовы выполнить задачу любой степени сложности", — отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По мнению главы региона, участие в таком масштабном событии создаст возможности для российских, зарубежных организаций, инвесторов, жителей регионов нашей страны и дружественных стран узнать больше о нашей губернии.

Посетители стенда Самарской области смогут стать участниками виртуального запуска ракеты "Союз" со стартового комплекса, увидеть красоты Самарской Луки и Жигулевских гор, исторический центр Самары, новые парки и набережные, не покидая пределов ВДНХ.

Проводником в мир истории, культуры и уникальной природы Самарской области станет для посетителей экспозиции необычный гид — виртуальная девушка с красивым славянским именем Лада. Приложение "Чат-бот Лада" было разработано специально к открытию выставки "Россия". Лада — молодой краевед, настоящий патриот своей малой родины.

При формировании наполнения стенда были максимально учтены интересы потенциальных посетителей — взрослых, детей, поклонников науки и инноваций и тех, кто хочет проникнутся знаменитым волжским гедонизмом.

Интерактивные мероприятия, квесты и викторины, соревнования по рыбной ловле, виртуальное знакомство с волжской кухней, интерактивное участие в матче по футболу, хоккею и баскетболу с игроками самарских спортивных клубов "Крылья Советов", "Лада" и "Самара" — каждый сможет найти занятие по душе.

С первых дней работы выставки посетителей экспозиции Самарской области ждет насыщенная культурная, образовательная и деловая программы в рамках отраслевых и тематических недель, где можно будет познакомиться с достижениями региона в сфере промышленности, инфраструктурного развития, IT, медицины, туризма, спорта, культуры, науки и образования и других.

Экспозицию Самарской области посетят выдающиеся спортсмены и научные деятели, педагоги, деятели культуры и искусства, общественные деятели, участники специальной военной операции.

В числе ключевых событий работы экспозиции Самарского региона: 7 ноября — Парад Памяти в Самаре, 30 ноября — День Самарского региона, 13 января — День рождения Самарской губернии, 12 апреля — День космонавтики.

7 ноября на главном экране стенда 63 региона организуют трансляцию Парада Памяти с площади Куйбышева в Самаре, уникального международного патриотического проекта, посвященного легендарному военному параду 7 ноября 1941 г., который прошел в Куйбышеве, запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Проект символизирует память о легендарном параде, повлиявшем на ход истории, о тех солдатах и офицерах, которые, после парадного прохождения, отправлялись на фронт, о тружениках тыла, отдававших все свои силы во имя Победы. В масштабном событии примут участие более 100 парадных расчетов. Будут задействованы 41 военно-исторический клуб, 300 реконструкторов, 38 единиц исторической техники. В общей сложности в мероприятии запланировано участие порядка 6 тыс. человек, среди них — военнослужащие, которые принимали участие в Параде Памяти в 2022 г. и буквально оттуда уходили на боевое слаживание, а затем на специальную военную операцию. Впервые в мероприятии будет участвовать парадный расчет из Бреста Республики Беларусь.

30 ноября, в день Самарского региона на выставке "Россия", планируется концертная программа выдающихся артистов Самарской области и первый авторский вечер заслуженного артиста России композитора Сергея Войтенко при участии звезд российской эстрады: Льва Лещенко, Дениса Майданова, Михаила Шуфутинского и других, предусмотрен розыгрыш туристических путевок, проведение церемоний бракосочетания. Также будет объявлен старт розыгрыша нового автомобиля Lada. Шанс выиграть машину будет у каждого, кто посетит экспозицию Самарской области на ВДНХ или присоединится к официальным аккаунтам в "ВКонтакте", "Одноклассники", "Телеграм".

12 апреля — финальный день работы выставки "Россия". День космонавтики особенный для Самары, не случайно ее называют космической столицей. Именно в Самаре расположено ведущее российское предприятие по разработке и производству ракет-носителей среднего класса РКЦ "Прогресс". На территории Самарской области сосредоточены производственные мощности авиационно-космического комплекса: "ОДК-Кузнецов", "ТЯЖМАШ", "Авиаагрегат", "Металлист — Самара", "Авиакор", "Салют" и другие. 12 апреля для гостей стенда Самарской области запланирована мультиформатная культурно-образовательная программа.