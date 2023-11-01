Завершен прием заявок на конкурс общественных проектов по Губернаторскому проекту "СОдействие"

31 октября завершился прием заявок для участия в осеннем конкурсном отборе общественных проектов по Губернаторскому проекту "СОдействие" на 2024 год.

Следующий этап — определение победителей конкурсного отбора. До 31 декабря конкурсной комиссии, состоящей из представителей органов власти и членов Общественной палаты Самарской области, на основании критериев, утвержденных государственной программой "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017–2025 гг., предстоит оценить каждый заявленный проект. Оглашение победителей состоится в январе 2024 года.

Победители конкурса получат софинансирование из областного бюджета на реализацию общественных инициатив в размере до 92% от стоимости проектов. Из бюджета Самарской области за 2017–2023 гг. уже направлено свыше 1,3 млрд. рублей.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии за 2017–2023 гг. поступила 2401 общественная инициатива, 163 из которых поступили в конкурсную комиссию с 1 сентября по 31 октября 2023 года. За все время реализации программы реализовано 1060 общественных инициатив (964 общественных проектов и 96 мероприятий, реализованных по итогам сходов граждан).

Государственная программа Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017–2025 гг. (Губернаторский проект "СОдействие") направлена на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. Реализация программы осуществляется по двум направлениям: софинансирование общественных проектов и софинансирование решений, принятых на сходах граждан.

Поддержка инициатив осуществляется по итогам конкурсного отбора. Для участия в конкурсе жители совместно с администрациями территорий осуществляют подготовку заявочной документации. Выдвигать инициативы могут население (на собраниях или конференциях), общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации или представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования.

Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из 14 направлений:

— организация водоснабжения населения и (или) водоотведения;

— дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, ремонт (капитальный ремонт) дорог дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к ним;

— обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

— сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

— освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;

— создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;

— обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

— создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования, и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования;

— создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

— участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, в том числе по установке площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территориях населенных пунктов, застроенных объектами индивидуального жилищного строительства, а также на земельных участках, являющихся имуществом общего пользования и расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и (или) предназначенных для размещения другого имущества общего пользования;

— сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;

— содержание мест захоронения;

— организация мероприятий по охране окружающей среды;

— организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, в том числе лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Основным условием участия в Губернаторском проекте "СОдействие" является софинансирование проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет.

Жители Самарской области уже могут начать подготовку к очередному конкурсному отбору, который стартует с 9 января и завершится 29 февраля 2024 года. Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществляется согласно графику приема документации от муниципальных образований. Реализация проектов-победителей следующего конкурсного отбора будет осуществляться также в 2024 году.

Подробная информация о Губернаторском проекте "СОдействие", правилах участия и сроках подачи заявок размещена на сайте.