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Страхование Финансы

ВСК: россияне стали падать с самокатов и велосипедов на 55% чаще, опаснее всего кататься в Перми, Уфе и Кургане

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году общее количество происшествий с велосипедами, самокатами и пр. выросло на 55% в сравнении с 2022 годом — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Число несчастных случаев с велосипедистами в этом году выросло на 54%, с самокатчиками — на 75%. А вот катание на роликах стало самым безопасным занятием — общий объем обращений из-за травм в данном виде спорта сократился на 50%.

61% обращений в связи с травмами из-за катания на спортивных снаряжениях и средствах индивидуальной мобильности (СИМ) пришлось на велосипеды. На втором месте в антирейтинге — самокаты, 37,5% обращений.

В большинстве случаев падают с велосипедов женщины (59% обращений). Среди самокатчиков доля женщин, получающих травмы, еще выше (62%). Россияне в возрасте 40-49 лет больше всего подвержены риску травм во время катания на велосипедах и СИМ (41%).

Самый опасный регион России для катания на велосипеде — это Пермский край, на него приходится 27% от общего числа подобных ЧП в целом по стране. На втором месте Ростовская область — 11% происшествий.

Падения с самокатов чаще всего фиксируют в Башкортостане и Кургане — по 14% обращений с начала года.

Средний размер выплаты в связи с падением с самоката составляет 6 тыс. рублей, в связи с падением с велосипеда — почти 10 тыс. рублей.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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