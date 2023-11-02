Дмитрий Азаров провел встречу с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным

В четверг, 2 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву провел встречу с министром строительства и ЖКХ Российской Федерации Иреком Файзуллиным.

Глава региона и руководитель ведомства обсудили вопросы развития строительной отрасли в Самарской области, реализации национального проекта "Жилье и городская среда", помощи обманутым дольщикам, модернизации коммунальной инфраструктуры, работу по благоустройству территорий и ряд перспективных проектов.

По данным Росстата, за девятьмесяцев 2023 г. в губернии введено в эксплуатацию 1,38 млн кв. м жилья. Опережающими темпами в Самарской области проводится работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Начиная с 2019 г. всего из аварийного жилья расселили порядка 14,1 тыс. граждан. Реализовать программу в регионе планируют до конца 2024 г. — на год раньше установленного срока.

С сентября 2017 г. в регионе были восстановлены права более 6,5 тыс. пострадавших граждан — участников долевого строительства, из числа проблемных исключены более 80 жилых домов. Только за 2022 г. региону удалось исключить из реестра 31 объект. Перед областным минстроем поставлена задача до конца 2023 г. восстановить права всех дольщиков, дома которых попали в Единый реестр проблемных объектов: либо достроив дома, либо выплатив гражданам денежные компенсации. На начало 2023 г. в реестре значилось 11 объектов, сейчас осталось шесть. Как планируется, до конца года часть домов будут достроены, по остальным граждане получат денежные компенсации.

В рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году в Самарской области уже приведены в порядок 139 общественных территорий и 318 дворов, а всего с 2018 г. — более 900 общественных и порядка 2000 дворовых территорий.

Дмитрий Азаров и руководитель Минстроя РФ обсудили совместные планы модернизации в Самарской области инфраструктуры ЖКХ с привлечением средств Фонда национального благосостояния, обновления подвижного состава пассажирского транспорта, реализации ключевых инфраструктурных проектов, имеющих важнейшее значение для региона и ее жителей.

"Во время сегодняшней встречи с Иреком Энваровичем мы еще раз сверили часы по всем направлениям нашего сотрудничества, в преддверии окончания года обсудили что еще необходимо предпринять, чтобы все поставленные задачи были выполнены. Так, благодаря совместной работе Самарской области и Минстроя России мы успешно выполняем в регионе планы по вводу жилья, которое строим в рамках реализации национального проекта, инициированного президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, — отметил губернатор Дмитрий Азаров. — Наш регион рука об руку с Министерством строительства и ЖКХ работает над восстановлением мирной жизни в городе-побратиме Снежном Донецкой народной республики. Выражаю слова благодарности Иреку Энваровичу за тесное сотрудничество, взаимопонимание и поддержку Самарской области по всем проектам, которые совместными усилиями мы успешно реализуем в нашем регионе".