На канале "Губерния" пройдет телемарафон, посвященный Дню народного единства

В субботу, 4 ноября, Самарское областное вещательное агентство и телеканал "Губерния" проведут телемарафон, посвященный Дню народного единства. Он пройдет под девизом "Народов много — Родина одна!".

В прямом эфире — об истории и современности, а также о способности нашего народа объединяться и противостоять любым трудностям. Главной темой станет консолидация общества. Участие в телемарафоне "Народов много — Родина одна!" примет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В студию телеканала придут участники спецоперации, представители общественных движений, волонтеры, историки, народные коллективы Самарской области. Гости поговорят о поддержке наших бойцов в зоне СВО, а также жителей новых регионов России, вместе вспомнят о событиях, которым посвящен День народного единства, познакомятся с богатой многонациональной культурой и заглянут на Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, которая начнет свою работу 4 ноября.

Международная выставка-форум "Россия" организована по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. На одной площадке будут представлены стенды 89 регионов Российской Федерации, в том числе и Самарской области. В тематических павильонах продемонстрируют достижения отраслевые министерства и ведомства, крупнейшие корпорации и общественные организации. Зрители телемарафона на телеканале "Губерния" в числе первых смогут увидеть выставочный стенд Самарской области.

Марафон стартует в прямом эфире на телеканале "Губерния" в 17 часов.Трансляция также будет доступна на сайте Sovainfo.ru, в телеграм-канале, в группе ВКонтакте и в официальной группе ВКонтакте "Самарская область".