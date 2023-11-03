На канале "Губерния" пройдет телемарафон, посвященный Дню народного единства

В субботу, 4 ноября, Самарское областное вещательное агентство и телеканал "Губерния" проведут телемарафон, посвященный Дню народного единства. Он пройдет под девизом "Народов много — Родина одна!".
В прямом эфире — об истории и современности, а также о способности нашего народа объединяться и противостоять любым трудностям. Главной темой станет консолидация общества. Участие в телемарафоне "Народов много — Родина одна!" примет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В студию телеканала придут участники спецоперации, представители общественных движений, волонтеры, историки, народные коллективы Самарской области. Гости поговорят о поддержке наших бойцов в зоне СВО, а также жителей новых регионов России, вместе вспомнят о событиях, которым посвящен День народного единства, познакомятся с богатой многонациональной культурой и заглянут на Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, которая начнет свою работу 4 ноября.
Международная выставка-форум "Россия" организована по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. На одной площадке будут представлены стенды 89 регионов Российской Федерации, в том числе и Самарской области. В тематических павильонах продемонстрируют достижения отраслевые министерства и ведомства, крупнейшие корпорации и общественные организации. Зрители телемарафона на телеканале "Губерния" в числе первых смогут увидеть выставочный стенд Самарской области.
Марафон стартует в прямом эфире на телеканале "Губерния" в 17 часов.Трансляция также будет доступна на сайте Sovainfo.ru, в телеграм-канале, в группе ВКонтакте и в официальной группе ВКонтакте "Самарская область".
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!