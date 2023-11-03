Дмитрий Азаров в преддверии Дня народного дня единства наградил участников СВО

В пятницу, 3 ноября, губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области, которые внесли большой вклад в развитие региона, в приближение победы в специальной военной операции.

Медали и почетные звания как регионального, так и федерального уровня получили отличившиеся сотрудники силовых ведомств, правоохранительных органов — участники специальной военной операции, представители оборонных, нефтеперерабатывающих предприятий, предприятий и организаций ЖКХ, сферы здравоохранения, культуры, общественных организаций.

Торжественная церемония вручения наград состоялась в преддверии Дня народного единства. Глава региона отметил, что предстоящий праздник — особенный для каждого россиянина, поскольку напоминает всем о том, благодаря чему наша страна всегда побеждала. "Сила эта — в нашей сплоченности и нашем согласии, — сказал губернатор. — Независимо от национальности, вероисповедания, рода деятельности мы как всегда вместе и продолжаем дружно трудиться на благо страны, ведем ее к новым горизонтам. Также мужественно и отважно, как наши отцы, деды и прадеды, стоим сегодня на защите нашей родины. Трудимся, обеспечивая надежный тыл нашим бойцам, дарим им свою заботу".

Губернатор добавил, что консолидация российского общества вокруг национального лидера президента России Владимира Путина во имя достижения победы, единство в намерениях и действиях поможет одолеть любого врага, добиться справедливости и восстановить мирную жизнь.

Среди наград, которые были вручены сегодня, — медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медали Суворова, "За отвагу", "За отличие в охране общественного порядка", почетные грамоты и благодарности президента РФ, почетные знаки губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" и "За служение людям" и другие. Также сегодня были присвоены звания заслуженных работников специалистам в разных сферах. В общей сложности отметили достижения 50 жителей региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за деятельность на благо нашего региона и страны, за их высочайший профессионализм и любовь к родине. "Я восхищаюсь своими земляками — трудолюбивыми, ответственными, настоящими патриотами нашей великой родины. Я благодарен вам за то, что вы поддерживаете позитивные перемены, которые происходят в нашей Самарской области", — обратился глава региона.

Особые слова благодарности губернатор адресовал защитникам отечества. "Самый низкий поклон — в первую очередь героям, которые с оружием в руках защищают мирное небо над нашей землей, которые позволяют здесь людям мирно трудиться, созидать, растить детей", — отметил Дмитрий Азаров.

В числе награжденных медалью "За отвагу" — за мужество отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга — был младший сержант Евгений Пучков, участник специальной военной операции. Солдатом-срочником он воевал в Чечне, с началом СВО был мобилизован и выполнял свой воинский долг в зоне боевых действий. Боец получил ранение в ногу, когда разминировал тропу через минное поле, чтобы вывести товарищей из своей роты из-под обстрела без потерь.

"С Евгением Ивановичем мы познакомились там, в зоне специальной военной операции, — добавил губернатор. — Евгений Иванович беспримерную отвагу проявил. Не одну мину разминировал, к сожалению, одну из них — ценой собственного здоровья. Я очень рад вас видеть, приветствовать. Спасибо за ваш подвиг".

Командир спецподразделения Управления Росгвардии Сергей за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции был отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. На службе он состоит уже много лет. Как рассказал боец, решение связать жизнь с военной службой принял еще в школе.

"В командировках самое сложное — это ответственность за личный состав. О себе думаешь в последнюю очередь. Самое главное — это люди. Те навыки, чему учили всю жизнь, помогают справиться с любыми задачами. Мы людей подбираем, обучаем, поэтому в них тоже всегда уверен", — отметил он.

Помощь, которую регион оказывает военнослужащим, боец считает огромной и бесценной. Он поблагодарил губернатора за помощь участникам СВО и в целом за его работу: "Социальные вопросы, все, что у нас делается — это все на высоком уровне, и мы к этому так привыкли, что не замечаем и считаем обыденным. На самом деле это такая важная составляющая, которая там, где мы бываем в командировках, да и в других местах, где, скажем так, власти к гражданам не так относятся, как должны, — это все там чувствуется и по-другому оценивается. Это очень важно, и за это огромное спасибо губернатору".

Почетное звание "Заслуженный работник культуры Самарской области" получила заместитель директора по развитию Самарской областной детской библиотеки Елена Кодейкина. Ее трудовой стаж в детской библиотеке насчитывает более 35 лет. СОДБ стала одной из первых детских библиотек в Российской Федерации по автоматизации основных библиотечных процессов, которая кардинально изменила технологию обслуживания пользователей. Елена Кодейкина многократно участвовала во всероссийских и межрегиональных профессиональных мероприятиях, направленных на повышение квалификации сотрудников библиотек, представляла опыт работы области, что положительно повлияло на укрепление позиций региона в общероссийском библиотечном сообществе.

"Я выражаю огромную благодарность вам, Дмитрий Игоревич, министру культуры Самарской области Ирине Евгеньевне Калягиной за оценку моего труда. Благодарю за поддержку наших проектов, в частности патриотических — "Читаем детям о Великой Отечественной войне", в котором за 14 лет приняли участие более 7 млн детей многих стран мира, — сказала Елена Кодейкина. — Я благодарю вас за возможности, которые нам предоставили в рамках реализации нацпроекта "Культура" в части федеральной и региональной составляющей. Очень рада, что у меня появилась возможность частичку своего труда, своих знаний вложить в каждую модельную библиотеку нашего региона".

Почетным знаком губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской" была отмечена Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин города Новокуйбышевска Нина Федорова. Более 38 лет она проработала на нефтеперерабатывающем заводе оператором в цехе, возглавляла заводское движение наставничества молодежи, возглавляла областной Совет наставников — работников химической и нефтехимической отраслей промышленности. Затем трудилась во Дворце культуры, работала в отделе по связи. Общий трудовой стаж Нины Федоровой составил 56 лет. Более 26 лет она работала заместителем председателя городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Ведет активную общественную работу и в настоящее время. "15 сентября Нина Михайловна отметила 90 лет, и сегодня ведет огромную общественную работу на благо нашей страны, нашей области, города Новокуйбышевска — патриотическое воспитание, общественную деятельность. Спасибо за вашу энергию, за ваш труд на благо нашей области", — поблагодарил Нину Федорову губернатор.

"Я человек военного поколения, видела довоенную, военную жизнь. Мое детство прошло на Северном Кавказе, меня с трудом вывезли под 1945 год в Куйбышев. Здесь — в Самарской губернии, в Самаре, мои корни. Здесь я застала День Победы, видела первые поезда Победы, которые приходили в Куйбышев, — рассказала Нина Федорова. — Мне очень приятно получать награду с ребятами, которые прошли такими нынешними военными дорогами и вызывают огромное уважение".

Почетной грамоты президента Российской Федерации были удостоены два сотрудника ПАО "Кузнецов", почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" награждены три представителя АО "Авиакор — авиационный завод".

"Мы неслучайно сегодня вручаем награды и сотрудникам "ОДК-Кузнецов" и авиационного завода. Вновь, как и в былые годы, наши предприятия вносят свой значительный вклад в укрепление обороноспособности. Не о всех разработках мы можем рассказывать публично. Но поверьте, каждая награда, которая вручена сотрудникам этих предприятий оборонного комплекса, конечно же, это награда защитнику отечества — человеку, который своим трудом, талантом вносит свой вклад в приближение победы", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отметил губернатор и заслуги тольяттинцев. Город-труженик, как сказал глава региона, сейчас, по оценкам многих экспертов, переживает четвертое рождение. "Первое было связано со строительством ГЭС, второе — АвтоВАЗа, третье — большой химии, а сейчас четвертое рождение Тольятти. Открываются новые предприятия, новые производства. Вновь сегодня много дел и нет места безработице. Сейчас в разы уже количество рабочих мест превышает количество людей, которые работу ищут. Создавая новые рабочие места, открывая новые производства, мы вносим свой вклад в укрепление экономики страны, ее обороноспособности. Новый кластер беспилотной авиации до конца года заработает в Тольятти. Но самое главное — это, конечно, то, что сегодня это работает на повышение уровня благосостояния людей. Ценность труда человека сильно возрастает", — сказал Дмитрий Азаров.

Отдельные слова благодарности губернатор адресовал деятелям культуры и искусства, которые заботятся о подрастающем поколении, представителям общественных организаций, которые сфокусировали свою работу на патриотическом воспитании, поддержке ветеранов, их ресоциализации, заботе о них, поддержке семей военнослужащих и обеспечении армии.

Губернатор обратился к ветеранам и почетным гражданам: "Благодарю вас за вашу неустанную деятельность. Уже столько наград, казалось бы, но вы трудитесь и сегодня на благо нашей Самарской области, и я рад вам вручить награду сегодня не только в знак благодарности за ваши прошлые успехи и достижения, но и за ваш труд сегодня на благо нашей Самарской земли. Я восхищаюсь вами и преклоняюсь".

В завершение торжественной церемонии награждения Дмитрий Азаров поздравил всех с заслуженными наградами и наступающим праздником: "Желаю вам всем крепкого здоровья, крепости духа и уверенности в том, что враг будет разбит, а победа будет за нами".