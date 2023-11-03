Губернатор поздравил со 102-летием ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Яковенко из Сызрани

В пятницу, 3 ноября, свой 102-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Сызрани Зинаида Яковенко. Дмитрий Азаров поздравил жительницу Сызрани с днем рождения по телефону.
Зинаида Яковенко родилась 3 ноября 1921 г. в с. Березняки Воскресенского района Саратовской области. Когда началась война, она сразу просилась уйти на фронт добровольцем, но призвали ее только в 1942 г. и направили в первую добровольную женскую стрелковую бригаду. Вскоре она уже стала командиром отделения, а позже помощником командира взвода. В 1943 г. ее назначили заместителем командира по политчасти 480-го радиодивизиона особого назначения в составе второго Белорусского фронта.
Зинаида Александровна принимала участие в освобождении Смоленщины, Белоруссии, Польши, участвовала в штурме Кенигсберга и встретила победу на Зееловских высотах Германии.
В 1953 г. Зинаина Яковенко переехала в Сызрань и работала учителем начальных классов, а в 1965 г. стала директором школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Награждена орденами "Красной Звезды", "Отечественной войны II степени", медалями "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией". В 2020 г. получила звание Почетного гражданина Сызрани.
Дмитрий Азаров поздравил именинницу с днем рождения и отметил, что на таких, как она, равняются сейчас наши бойцы. "Зинаида Александровна, низкий вам поклон и за то, что страну спасли и защитили в годы Великой Отечественной войны, и за восстановление хозяйства, и за вашу работу с очень непростыми детками. Знаю, что вы почетный гражданин города, депутат многих созывов. Спасибо за вашу активную жизненную позицию. Я сердечно вас благодарю и надеюсь, что много еще важного, нужного сделаем сообща для нашей родины и для нашей области. Сегодня и наши мужчины героические, защитники отечества, равняются на вас. Сейчас добровольцы встают на защиту родины так, как и 80 лет назад. Спасибо вам большое за все".
Зинаида Яковенко поблагодарила губернатора за поздравление и отметила, что, несмотря на свой солидный возраст, следит за жизнью региона, интересуется происходящими событиями.
По словам ветерана, теперь задача — отметить 9 Мая, еще один важный для нее праздник.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!