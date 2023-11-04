Губернатор поддержал инициативу создания совета по укреплению духовно-нравственных ценностей в Самаре

В пятницу, 3 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, который возглавляет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Во время встречи участники обсудили возможность создания специального совета по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей при руководителе региона.
В начале заседания глава региона поздравил участников с наступающим Днем народного единства — праздником, который имеет глубокую духовную основу. "Он символизирует глубокие традиции единения многонационального российского народа во имя могущества, процветания нашей страны, сохранения нашей богатой истории, духовно-нравственных ценностей и уникальной культуры", — отметил глава региона. Достижению этих целей активно способствует деятельность Всемирного Русского Народного Собора.
Дмитрий Азаров привел слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: "Собор — это собрание, Собор — это то, что соединяет. И Русский народный собор должен быть, без сомнения, инструментом консолидации, единства нашего народа поверх тех границ, которые естественно возникают в каждом обществе".
Особенно это актуально в настоящее время, когда против России ведется настоящая война с целью отменить культуру, переписать историю, разрушить православие и другие традиционные религии, то есть по сути дела уничтожить страну, погубить ее душу. "Поэтому на каждом из нас лежит ответственная миссия по защите всего, что для нас дорого и свято. Мы должны во что бы то ни стало сберечь ту духовную опору, которая позволяет нам достойно отвечать на вызовы времени и побеждать, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Перед нами стоит задача сохранения исторической памяти, духовного богатства многонационального российского народа, укрепления института семьи, защиты наших детей от деградации и вырождения, которые нам пытаются навязать. Сегодня борьба за умы и сердца молодых людей становится фактически борьбой за будущее страны. Поэтому наше соработничество, направленное на воспитание у молодежи любви к Родине, уважительного отношения к старшему поколению, истории и культурному наследию России — это наш ответ на попытки Запада разобщить нас, стереть нашу историческую память".
Губернатор выразил уверенность в том, что сила нашего духа — в единстве, в неразрывности героической истории России, в преемственности поколений, а также в сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. "Нашими общими усилиями будет выработан эффективный механизм организации работы в этом направлении в целях реализации Указа президента Владимира Владимировича Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Не сомневаюсь также в том, что формирование Общественной палатой Самарской области Совета также будет способствовать достижению этих целей", — подчеркнул руководитель области.
Он добавил, что у Самарской области есть значительные наработки в части исполнения Указа Главы государства. Тем не менее, но план мероприятий может быть дополнен предложениями Самарского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. "Он играет колоссальную роль в укреплении народного единства и духовных основ. Уверен, сотрудничество будет только развиваться и укрепляться", — сказал глава региона.
Дмитрий Азаров выразил слова благодарности участникам заседания Самарского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора: "За преданное служение Отечеству, за самоотверженный труд, за то, что вы несете людям свет, радость и надежду. И конечно же вне всякого сомнения правда на нашей стороне. А значит и Победа будет за нами".
"Те события, которые происходят сегодня в глобальном мире, заставляют нас задуматься о нашей перспективе, о том, как мы живем, для чего, и что нам делать в настоящей ситуации. Мы понимаем, что мы делаем общее дело, сохраняя нашу историческую правду. Сегодня это реально необходимо", — отметил митрополит Сергий и поблагодарил Дмитрия Азарова за внимание к организации и тем вопросам, которые на сегодняшний день у нее возникают.
"С удовольствием вспоминаю те оценки, которые дал Патриарх в ходе своего визита в Самарскую область, когда он увидел не просто воскресные школы, а полноценные образовательные центры. Мне было очень дорого его оценка нашей совместной работы, которая позволяет достигать результата по созданию новых центров, привлечению людей к духовным основам, к истории, — отметил губернатор. — В дальнейшем мы должны оправдывать такие оценки Патриарха. Рад, что региональное отделение активно и эффективно работает, входит в пятерку лучших. Готов и дальше к совместной работе, приложим для этого все усилия".
Митрополит Самарский и Новокуйбышевский представил руководителю региона новое учебное пособие, которое можно было бы использовать в школах во время "разговоров о важном", которые проводятся по инициативе Президента России, а также на уроках истории.
"Мы задумали эту книгу в тот момент, когда в школах еще не проводили классные часы, уроки, посвященные "разговорам о важном". А в современных условиях она очень хорошо скажется на образовании, станет дополнением к изучению основ российской государственности для учеников старших классов, студентов начальных курсов вузов и колледжей", — отметил Дмитрий Лескин, ректор Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского. Темы, отраженные в книге, добавил он, перекликаются с вопросами, которые будут обсуждаться на заседании XXV Всемирного Русского Народного Собора в Москве в конце ноября.
"Вместе с вами мы ввели учебное пособие по духовно-нравственным основам, создали учебник по истории Самарского края. И это методическое пособие тоже", — ответил Дмитрий Азаров и поручил врио заместителя председателя Правительства Самарской области Александру Фетисову оказать необходимое содействие в вопросе рецензирования экспертного и научного сообщества.
Представители Самарского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора предложили создать в регионе совет по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей при высшем должностном лице в субъекте РФ с привлечением представителей общественных объединений области. Дмитрий Азаров поддержал инициативу. Глава региона подчеркнул: "Готовы двигаться дальше к совместной работе. Совет создавать точно будем, но нужно понять, как он пересекается по полномочиям, направлениям работы с другими ведомствами".
Митрополит Сергий предложил губернатору стать сопредседателем этого совета. Дмитрий Азаров с благодарностью принял предложение: "Укрепление народного единства и духовных основ занимает особое место в Самарской области".
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