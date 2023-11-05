Дмитрий Азаров и Эдуард Худайнатов обсудили вопросы сотрудничества между Самарской областью и Группой ННК

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент Группы ННК Эдуард Худайнатов провели рабочую встречу, в ходе которой был рассмотрен ряд вопросов, касающихся взаимодействия региона и Группы ННК.
ООО "ННК-Самаранефтегаз", входящее в группу ННК, является одним из крупных предприятий в регионе по объему добычи нефти. В 2023 году добыча нефти составит 2,3 млн тонн.
В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего развития Группы ННК на территории Самарской области и поддержки региона в реализации проектов компании.
Так, ООО "ННК-Самаранефтегаз" разработало технологические инструменты и приложит усилия для увеличения объема добычи нефти в 2024 г. до 2,5 млн тонн с учетом региональных мер государственной поддержки.
Также на встрече была отмечена активная позиция компании в социально-экономической жизни Самарской области. Дмитрий Азаров подчеркнул, что ННК-Самаранефтегаз является крупным работодателем и налогоплательщиком в регионе.
"Я благодарен Группе ННК и лично Эдуарду Юрьевичу Худайнатову за сотрудничество. Вместе мы реализуем на территории Самарской области ряд проектов, которые способствуют развитию нефтедобывающей отрасли экономики. Отдельно отмечу поддержку компанией социальных программ в нашем регионе", — добавил губернатор.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!