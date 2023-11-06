Самарцы 6 ноября отметили 50-летие знаменитого детского театра "Задумка"

В понедельник, 6 ноября, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Шостаковича состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию детского музыкального театра "Задумка".

В концертной программе приняли участие выпускники и действующие воспитанники учреждения. За полвека детский театр стал визитной карточкой города и всего региона, завоевав всероссийскую и международную славу. Со знаменательной датой легендарный творческий коллектив поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров, поздравляя театр "Задумка", отметил, что юбилей для всех собравшихся это возможность вспомнить пройденный путь, увидеться с выпускниками, вспомнить о достижениях, увидеться с людьми, которые создавали "Задумку" и которые сегодня вместе с родителями творят будущее детей, а значит, и всей страны.

"Рад поздравить сегодня всех вас. Можно много говорить об успехах нашего коллектива, но сам юбилей 50 лет говорит сам за себя. "Задумка" славна не только своими достижениями. Конечно, это радость раскрытия таланта ребенка, который потом, ощущая и свои навыки, и уверенность, становится успешным человеком, по-настоящему любящим свою великую родину", — отметил глава региона.

На протяжении всей полувековой истории театр приобщает юных жителей Самары и Самарской области к великой русской культуре. "Никакие отмены российской культуры невозможны, чего бы там ни хотели наши недруги. И сегодня культура является действенным духовным оружием в нашей борьбе за суверенитет, за то, что для нас свято и дорого, за наши традиции, наше право жить по заветам наших предков, сохраняя нашу великую культуру. И театр "Задумка" вносит свой бесценный вклад, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Выпускники "Задумки" работают во всех сферах и везде являются лидерами коллективов, людьми, которые много делают для развития нашего региона. Я очень рад, что такой коллектив есть на самарской земле. Уверен, что у него еще очень большое светлое будущее".

"Задумка" была образована в 1973 г. как танцевальный ансамбль на базе школы № 82 Промышленного района Самары. Первый состав коллектива насчитывал всего 12 человек 10-летнего возраста. Уже через два года у коллектива прошли первые серьезные выездные гастроли, благодаря шефству завода им. Масленникова появилась репетиционная площадка в ДК "Звезда". Ансамбль развивался, расширялся его репертуар и концертная деятельность. Еще через два года "Задумке" присвоили звание образцового художественного коллектива. В 1980 г. состоялся первый выпуск учеников "Задумки". С 1987 г. ансамбль стал развиваться в направлении детского музыкального театра. В его копилке — участие в фестивалях и конкурсах всех уровней, в социальных проектах, более 30 спектаклей и театрализованных представлений. Сегодня в составе театра — около 500 воспитанников от 4 до 18 лет.

При поддержке правительства Самарской области в последние годы "Задумка" успешно реализует творческий проект "Музыка для всех", направленный на зрителей различных возрастов, включая семьи, находящиеся в трудных жизненных ситуациях, проживающие в удаленных от Самары муниципальных образованиях, а также семьи, члены которых являются участниками СВО. В 2022 г. при поддержке Президентского фонда культурных инициатив был создан спектакль "Князь Владимир: самарская страница". В этом спектакле, поставленном Благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства "Илзе Лиепа", при непосредственном участии в главных ролях народной артистки России Илзе Лиепа и лауреата премии "Золотая маска" Романа Андрейкина, участвовал и детский театр "Задумка".

"Задумка" является обладателем звания "Лучший коллектив России", обладателем Национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная", в Самарской губернии — лауреатом общественной акции "Народное признание".

За вклад в культурно-просветительскую деятельность на территории Самарской области и укрепление духовно-нравственных ценностей почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям" была награждена художественный руководитель детского музыкального театра "Задумка" Елена Колотовкина. Дмитрий Азаров сообщил, что он направил документы на представление руководителя учреждения к государственному ордену. Также были отмечены другие педагоги театра. Главный балетмейстер театра Сергей Андреев удостоен звания "Заслуженный работник культуры Самарской области". Балетмейстер-постановщик, заслуженный работник культуры РФ Виктор Колотовкин награжден знаком отличия "За труд во благо земли Самарской". Губернатор также вручил благодарность балетмейстеру-постановщику "Задумки" Анастасии Кривошеевой.

"Я от всей души хочу в этот день и в этот год, объявленный по решению президента страны Владимира Владимировича Путина Годом педагога и наставника, в первую очередь поблагодарить уникальный педагогический состав нашего театра. Это настоящие энтузиасты, люди, которые влюблены в российский танец, которые своей любовью щедро делятся с каждым ребенком, которые являются Учителями с большой буквы. Ничего бы этого не было возможно, если бы не ваш талант, ваш труд, ваш божий дар открывать талант в каждом ребенке. Это достойно глубочайшей благодарности и глубочайшего уважения, — сказал губернатор. — Успехов, процветания, новых побед и новых открытий".

По словам Елены Колотовкиной, выпускники часто говорят, что "Задумка" помогла им в жизни, сформировала характер. Большое значение для всех имеет сплоченный коллектив. "И то же самое — коллектив наших сотрудников. Научить любить, дружить, любить свою родину, быть человеком творческим — это может только команда единомышленников, которая отдает всю себя детям. Вот такая команда у нас в "Задумке", — отметила она. — А планов у нас всегда громадье. Мы еще два новых спектакля готовим".