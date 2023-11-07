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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни почетного гражданина области Юрия Логойдо

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни почетного гражданина Самарской области Юрия Михайловича Логойдо. Соответствующая телеграмма направлена родным и близким. Юрия Логойдо не стало 6 ноября на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Глава региона отметил, что Юрий Михайлович был выдающимся руководителем, человеком государственного масштаба, внес неоценимый вклад в развитие Самарской области.

"Будучи профессионалом в сфере водного транспорта, Юрий Михайлович многое сделал для развития отрасли, в частности Куйбышевского судоремонтного завода и пароходства "Волготанкер". Трудясь в облисполкоме, затем в администрации Самарской области, благодаря своему управленческому таланту он вывел многие проблемные предприятия региона на высокий уровень работы. В непростые времена во многом усилиями Юрия Михайловича обеспечивалась экономическая стабильность нашего региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Юрий Михайлович был отмечен различными наградами: орденом Дружбы, орденом "Сергия Радонежского", медалями "300 лет Российского флота", "Почетный работник водного транспорта", "Ветеран труда", почетным знаком губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской",  знаком отличия "За заслуги перед Самарской областью". В 2018 году Юрий Логойдо получил звание "Почетный гражданин Самарской области".

За масштабными планами и задачами государственной важности Юрий Михайлович никогда не забывал о земляках, их просьбах. Он помогал огромному количеству людей, поддерживая их в самых непростых жизненных ситуациях. Решению многих важных для жителей губернии вопросов способствовала и его активная общественная деятельность.

"Уважение к людям и их труду, порядочность и скромность, ответственность, умение находить и принимать правильные решения, быть мудрым руководителем и работать в команде, доводить начатое дело до успешного завершения снискали Юрию Михайловичу непререкаемый авторитет, почет и уважение среди коллег и жителей Самарской области. Память об истинном патриоте, труженике, достойнейшем государственном человеке навсегда сохранится в истории Самарской области, в наших сердцах", — отметил Дмитрий Азаров.

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