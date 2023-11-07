В Самаре открыта мемориальная доска военному дирижеру и композитору Семену Чернецкому

Во вторник, 7 ноября, в Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выдающемся военном дирижере и композиторе генерал-майоре Семене Александровиче Чернецком. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.
Инициатива об увековечении памяти Семена Чернецкого реализована в рамках международного патриотического проекта "Парад Памяти" при поддержке Российского военно-исторического общества и по инициативе главного военного дирижера Самарского гарнизона Вячеслава Ворушилова. Именно С. А. Чернецкий руководил сводным военным оркестром при проведении военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, а также возглавил военный оркестр во время Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Мемориальная доска литой бронзы, представляющая собой портрет-барельеф, установлена на фасаде Самарского гарнизонного Дома офицеров имени. К. Е. Ворошилова (ул. Шостаковича, 7, со стороны ул. Чапаевской). Автор доски — скульптор, член Союза художников России Дмитрий Власов (Тольятти).
"Сегодня, в знаменательный для нашего региона, для страны день, мы вновь вспоминаем защитников Родины — участников Великой Отечественной войны. По сложившейся традиции на площади Куйбышева пройдет Парад Памяти в честь Парада 1941 года, самого масштабного военного парада в нашей стране 7 ноября 1941 года. Мы еще раз вспоминаем героев, защитников, участников парада, воинов и тружеников, которые у станков приближали самый желанный день — день Победы. И сегодня мы открываем доску выдающемуся композитору и дирижеру, который задавал нужный победный ритм и здесь в 1941-м, и конечно же, приветствовал нашу победу в 1945-м", — отметил губернатор.
Дмитрий Азаров выразил благодарность организаторам установки мемориальной доски Семену Чернецкому.
"Я очень рад тому, что на самарской земле бережно хранят память о наших героях, о выдающихся патриотах нашей страны. Наша благодарность перед поколением победителей не знает границ. Равняясь на их подвиг, новые бойцы встают сегодня на защиту нашего Отечества в борьбе с нацизмом. А музыка великого композитора вдохновляет их на новые победы", — подчеркнул руководитель области.
На торжественной церемонии музыканты Центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации исполнили произведения Семена Чернецкого.
"Для нас большая честь быть сегодня здесь в память о всех наших предшественниках, музыкантах образцового оркестра Народного комиссариата обороны СССР, которые 17 октября 1941 года прибыли в город Куйбышев для участия в военном параде под руководством главного военного дирижера Красной Армии Семена Александровича Чернецкого, — отметил заместитель начальника Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, военный дирижер, подполковник Константин Петрович. — Я хотел бы передать слова благодарности от главного военного дирижера России генерал-майора Маякина Тимофея Константиновича и начальника Центрального военного оркестра полковника Дурыгина Сергея Юрьевича всем тем, кто принял участие в увековечении памяти этого великого музыканта, великого дирижера и великого человека".
Семен Чернецкий — военный дирижер, музыкальный педагог, автор более ста военных маршей и патриотических песен, которые вошли в сокровищницу отечественной военно-духовой музыки, один из создателей строевого репертуара военных оркестров, родоначальник советского военного марша.
В 1917 году окончил Петербургскую консерваторию: по оркестровому классу А. К. Глазунова, по классу дирижирования Н. Н. Черепнина, по классу инструментовки М. О. Штейнберга, по классу композиции Я. Витола. В 1918 году Чернецкий добровольно вступает в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и назначается начальником секции военных оркестров Петроградского окружного военного комиссариата, а затем инспектором военных оркестров Петроградского военного округа (должность инспектора военных оркестров соответствует современной должности начальника военно-оркестровой службы). Одновременно он руководил сводным оркестром Петроградского гарнизона. В 1924 году Чернецкий становится инспектором военных оркестров РККА, в 1926 году формирует сводный ("тысячетрубный") оркестр Московского гарнизона, с 1932 года руководит им. В 1928 году сформировал и возглавил симфонический оркестр Центрального дома Красной Армии (ЦДКА). В 1935 году сформировал оркестр Народного комиссариата обороны, ставший впоследствии Первым отдельным показательным оркестром Министерства обороны СССР, и руководил им до 1949 года. Помимо этого, Чернецкий оказывал большую помощь в организации оркестров штабов военных округов и военных академий, а также сводных оркестров крупных гарнизонов.
Семен Александрович — заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии, кавалер ордена Ленина, орденов Красного знамени, Отечественной войны, Красной Звезды.
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