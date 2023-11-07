Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе "Пробуждая сердца"

В октябре стартовал прием заявок на творческий конкурс памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового "Пробуждая сердца".

Конкурс уже дважды проводился Бессмертным полком России и показал высокую востребованность: всего было прислано более 22 тыс. заявок со всей России и 20 стран мира.

В январе 2024 г. Василию Лановому могло бы исполниться 90 лет. В честь юбилейной даты организаторы расширили конкурс до более масштабного проекта "Наш Лановой: гражданин и патриот", который предполагает проведение встреч с показами патриотического кино и обсуждениями. Но важной, основной, частью нового проекта станет творческий конкурс "Пробуждая сердца". Его главная цель — простимулировать общественный интерес к изучению произведений классической литературы, повысить культурный уровень, развить творческий потенциал молодежи, выявить и поощрить таланты из народа. Ведь, как однажды сказал Василий Лановой: "Без классики души не воспитаешь".

Советский и российский актер театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель и театральный педагог Василий Семенович Лановой на протяжении многих лет участвовал в Параде Памяти 7 ноября на пл. Куйбышева в Самаре, выступал с моноспектаклями на сценах областной столицы. Темы войны, победы, борьбы за родину стали ключевыми в его творчестве. Жители региона бережно хранят память Василия Семеновича, внесшего значительный вклад в культуру, патриотическое воспитание подрастающего поколения. В Самарской области ведется большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Благодаря решению губернатора Дмитрия Азарова на базе Окружного дома Офицеров был создан патриотический кластер, который объединил все ведущие патриотические организации региона. Здесь располагаются региональное отделение Юнармии, "Волонтеры Победы", Поисковое движение России, региональный Центр Поиска Пропавших Людей, Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ, Военно-исторический клуб "Бессмертные гусары". Регион активно участвует в проектах ПФО, направленных на патриотическое воспитание юных граждан. В Самарской области самое большое количество юнармейцев в стране. Движение работает в каждом муниципалитете области.

Подать заявку на участие в конкурсе памяти Василия Ланового "Пробуждая сердца" можно до 16 января 2024 года. В рамках третьего конкурса организаторы преподнесли приятный сюрприз участникам — теперь каждый может подать неограниченное количество заявок через личный кабинет на сайте конкурса. Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от пяти лет.

Конкурс проводится по четырем номинациям:

1. Выразительное чтение наизусть произведений русских и советских классиков и современных авторов (видеоролик). Для этой номинации предусмотрены четыре возрастные группы: от пяти до девяти лет, 10 — 18 лет, 19 — 35 лет, 36 лет и старше.

2. Выразительное чтение наизусть произведений на темы "Гражданственность", "Патриотизм — любовь к родине", "Великая Отечественная война" (видеоролик). Здесь также четыре группы.

3. Творческая постановка по мотивам произведений русской, советской классики и современных авторских произведений в исполнении коллектива (видеоролик). По возрасту ограничений нет.

4. Стихи/проза собственного сочинения, посвященные темам родины, героизма, в том числе о героях нашего времени, участвующих в специальной военной операции на Украине. Возрастная группа: 14 лет и старше.

Также в рамках проекта будет презентована серия видеороликов с воспоминаниями о Василии Лановом. О том, каким он был, расскажут близкие ему люди, коллеги по актерскому цеху, а также зрители, которым удалось лично пообщаться с любимым артистом. В первом ролике своими воспоминаниями о Василии Лановом делится заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев. "Василий Семенович любил поэзию, любил ее за слово. Слово — как оружие. Слово — как награда. Слово — как утешение. Многообразие значения слова — оно безгранично. И человек, который владеет словом, становится как будто бы непобедимым. Василий Семенович был именно таким человеком", — рассказал Дмитрий Дюжев.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать в Положении, размещенном сайте конкурса.

Финальный этап конкурса пройдет с 17 января по 16 февраля 2024 года. Награждение состоится в конце февраля в Москве.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.