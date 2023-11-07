Посол Республики Беларусь в РФ оценил динамику развития Самарской области

Во вторник, 7 ноября, после Парада Памяти губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым, который прибыл на памятное мероприятие по приглашению главы региона.

Губернатор поблагодарил посла за участие в традиционном для Самарской области Параде Памяти. В этом году памятное мероприятие состоялось уже в 13-й раз.

"Искренне благодарен, что вы нашли возможность принять участие в историческом параде, который проводится в память о Параде 1941 года - параде, который объединил всю страну на защиту Отечества. Вы могли убедиться в том, что патриотический дух в жителях Самарской области сегодня очень высок. Мы благодаря в том числе этому параду чувствуем связь поколений - поколения победителей, защитников нашей общей истории, и нынешних поколений защитников Отечества", - отметил глава региона.

Дмитрий Крутой, в свою очередь, отметил, что остался под большим впечатлением от Парада Памяти. "Мероприятие каждый раз расширяется, к нему присоединяются новые регионы. Очень масштабно представлена Самарская область. Потрясающее событие, здорово, что парад имеет уже общероссийское звучание", - поделился впечатлениями посол.

По словам Дмитрия Крутого, в последнее время особенно высокий рост в сотрудничестве региона и республики наблюдается в культурно-гуманитарной сфере. Состоялось более десятка совместных мероприятий. "Думаю, что они станут регулярными, учитывая, что сейчас, в рамках следующей трехлетки союзных программ, мы очень серьезно усилили как раз социально-гуманитарную составляющую", - отметил посол.

Трехлетний план сотрудничества по предложению Дмитрия Азарова, являющегося руководителем комиссии Госсовета по направлению "Культура", будет рассмотрен на заседании комиссии, где будут представлены наработки двустороннего сотрудничества и предстоит обсуждение возможностей расширения культурного обмена, куда войдут не только профессиональные коллективы, но и народные театры, творческие самодеятельные коллективы. "Это та народная дипломатия, которая будет укреплять связи между нашими народами, нашими государствами", - считает Дмитрий Азаров.

Одним из вопросов, обсуждавшихся на предыдущей встрече с делегацией Республики Беларусь, было возобновление регулярного авиасообщения в Беларусь из Самары. Теперь добраться туда можно будет не только на поезде - с 18 ноября 2023 г. будет запущен прямой авиарейс из Самары в Минск.

"Спасибо вам огромное. Этот авиарейс - прямая ваша заслуга, - поблагодарил Дмитрия Азарова посол. - Надеюсь, что он будет загружен как бизнес-делегациями, так и туристами. У нас есть что посмотреть". По мнению посла, запуск такого авиарейса - действительно знаковое событие, что будет способствовать более активному сотрудничеству с обеих сторон. Для туристов будут подготовлены дополнительные туристические маршруты.

Дмитрий Крутой от имени руководства Республики Беларусь поздравил губернатора с убедительной победой на сентябрьских выборах, которые подтвердили доверие жителей региона. По словам Дмитрия Крутого, Самарская область демонстрирует высокие показатели в промышленности, в сельском хозяйстве, является одним из лидеров по инвестиционной активности в России. В регионе строится много жилья, высокими темпами реализуются национальные проекты. "У вас по всем направлениям развития экономики Самарской области есть долгосрочные и среднесрочные программы. Пускай все получается, а мы вместе, рядом и всегда подставим плечо. У нас действительно очень хорошая программа сотрудничества", - сказал Дмитрий Крутой.

В число вынесенных в повестку встречи вопросов вошла также организация визита делегации Республики Беларусь во главе с премьер-министром республики. Стороны обсудили возможную программу визита, а также предполагаемое открытие отделения посольства Республики Беларусь в Самаре. По словам Дмитрия Крутого, Самарская область - один из ведущих регионов, где республика планирует развивать свое присутствие. Губернатор подтвердил готовность региона при необходимости оказать организационное содействие в создании отделения посольства.

"Самарская область и Республика Беларусь связаны тысячами судеб людей, это настоящие братские отношения. И сотрудничество, основанное на таких отношениях, может быть только взаимовыгодным", - подчеркнул глава региона.

Между Самарской областью и Республикой Беларусь выстраиваются крепкие партнерские отношения, в том числе с ведущими университетами Беларуси, академией наук Республики Беларусь в рамках научно-образовательного центра "Инженерия будущего". "Мы с удовольствием фиксируем рекордный товарооборот между Самарской областью и Республикой Беларусь, но видим и значительный потенциал в сфере инноваций, совместных научных разработок", - отметил губернатор.

Развивается сотрудничество в сфере нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической промышленности. "Фактически каждое крупное химическое предприятие Беларуси нашло партнера в Самарской области, и устанавливаются долгосрочные партнерские связи", - подчеркнул посол республики. "Самарская область сегодня входит в топ-6 регионов Российской Федерации по сотрудничеству с нашей республикой", - сообщил Дмитрий Крутой.

Нынешний товарооборот превышает допандемийный уровень в два раза, растет номенклатура поставок. Прорабатывается отдельная программа с АВТОВАЗом по поставке автокомпонентов. Продолжится сотрудничество по поставкам новых трамваев, автобусов, восстановлению старых трамваев в новом кузове. Прорабатывается проект сотрудничества с Белорусским тракторным заводом не только по поставкам новых тракторов, но и по восстановлению на системной основе старых тракторов.

Как сообщил Дмитрий Крутой, логистические распределительные центры Беларуси сейчас сконцентрированы в основном в Московской и Ленинградской областях, поэтому президентом республики поставлена задача открывать такие центры и в регионах России, учитывая их инвестиционную привлекательность. Прорабатывается возможность построить такой логистический центр в Самарской области. Стороны также обсудили развитие кооперационных связей в связи с завершением строительства мостового перехода через Волгу и 100 км новой трассы в рамках транспортного маршрута Европа - Западный Китай.

"Самарская область с учетом уникального географического положения здесь может стать надежным партнером для многих предприятий Республики Беларусь, не только крупного, но и среднего бизнеса. Мы эту тему обязательно проработаем более подробно, чтобы к моменту запуска движения по мостовому переходу компании из Республики Беларусь, правительство Республики Беларусь имели четкое понимание новых направлений сотрудничества, которые открывает возможность дополнительных поставок в Среднюю Азию и Китай", - сообщил Дмитрий Азаров.

Самарская область заинтересована в партнерстве в области агропромышленного комплекса: наработки Беларуси могут помочь в развитии мелиоративной системы региона. Совместные планы есть по направлению "умного агро". "В сфере животноводства есть серьезные планы по развитию сотрудничества, тем более что мы определили животноводство как приоритет развития сельского хозяйства в нашем регионе", - отметил губернатор.

Развитию деловых контактов между предприятиями региона и Беларуси будет способствовать и открывшаяся в Москве на ВДНХ выставка "Россия", стенд Беларуси там также представлен. Дмитрий Азаров и Дмитрий Крутой подчеркнули, что участие в выставке дает хорошие возможности для проведения переговоров как на уровне правительств регионов, так и между представителями бизнеса двух стран.