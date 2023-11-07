Более 450 участников Движения Первых приняли участие в профильных сменах "Кузницы кадров"

С 30 октября по 6 ноября в Молодежном центре "Лесная сказка" проходила Региональная профильная смена "Город Первых" Школы молодежного самоуправления "Кузница кадров". В течение девяти дней активисты Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" из разных уголков Самарской области обучались азам самоуправления и применяли полученные знания в игре "Город Первых".

Более 450 школьников, студентов колледжей и техникумов в игровом формате приобрели навыки самоуправления и работы в команде, провели время в кругу единомышленников и нашли новых друзей.

По ходу смены, выполняя задания и посещая лекции, ребята зарабатывали местную валюту — "движки". Заработанные "движки" ребята обменивали на здания и инфрастуктуру города: больницы, школы, магазины, полицейские участки, остановки, транспорт и так далее. В итоге у участников получилась настоящая карта города с множеством районов и зданий.

"Движение Первых предлагает множество возможностей для развития потенциала молодого поколения и вариантов полезного досуга. Именно таким событием стала Региональная профильная смена "Город Первых". У нас прошло три выезда, каждый длился два с половиной дня, но, несмотря на такое короткое время, участники смогли проявить себя и получить новые знания. За время, проведенное на смене, ребята стали смелее, приобрели опыт самоуправления и работы в команде, которые смогут помочь им в жизни. Уверена, с участниками смены мы еще не раз увидимся в рамках наших проектов не только в качестве участников, но и организаторов", — рассказала заместитель председателя Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Самарской области Олеся Мокеева.

Помимо полезного досуга, ребята прошли обучение по пяти направлениям: медиа, безопасность в интернете, добровольчество, творчество и лидерство. За девять насыщенных дней ребята поучаствовали в различных мастер-классах, тренингах, лекциях и конкурсах, связанных с выбранным профилем. Экспертами выступили профессионалы в сферах культуры и искусства, психологии и педагогики.

Экспертами в области медиа стали Ксения Иванова, психолог, ведущая деловых корпоративных мероприятий, начальник отдела продакт-маркетинга федеральной торговой компании и Вероника Шилкина, главный специалист по коммуникациям регионального отделения Движения Первых Самарской области. Ребята познакомились с азами журналистики, основами создания медиацентра, а также выполнили практические задания. Например, создание первого поста и монтаж видеороликов.

Галина Ретивкина, педагог региональной школы вожатых студенческих отрядов Самарской области и Мария Рящикова, заместитель директора по научно-методической работе Центра социализации молодежи Самарской области погрузили ребят в мир волонтерства и вместе с ними подготовили добровольческие акции для участников смены. Например, создали доску для добрых пожеланий, где участники делились эмоциями и обменивались контактами.

О том, кто такой лидер в команде и как им стать рассказали Дарья Кирсанова, комиссар штаба студенческих отрядов "Сеть Связи", специалист по организации работы Движения Первых в городском округе Самара и Никита Никоноров, практикующий психолог, подростковый психолог, профориентолог, ведущий психологических групп психологического центра Со-бытие.

Вместе с Игорем Кузнецовым, режиссером, автором и руководителем проекта "Голоса пьес" участники подготовили яркие номера, которые показали на закрытие смены.

Алексей Ревенец, специалист в области защиты информации, преподаватель Академии КиберЕж, Кемаев Иван специалист в области защиты информации и Александр Шилин, руководитель центра информационной безопасности Агентства по реализации молодежной политики Самарской области, рассказали участникам о том, как обезопасить себя в интернете и что делать, если они столкнуться с кибербуллингом.

Также, во время Региональной профильной смены состоялась "Классная встреча" с Юлией Николаевой — уполномоченным по правам ребенка в Самарской области. Юлия Владимировна рассказала куда можно обратиться в случае возникновения конфликтной ситуации в семье или в школе. В рамках встречи ребята смогли узнать много полезной информации, задать интересующие вопросы и сделать фото на память.

"Было очень интересно вместе с командой "строить" город и зарабатывать баллы. Благодаря общему делу мы смогли сплотиться, и в будущем мы продолжим дружить. Смена короткая — всего три дня, но я получил много новых знаний и навыков. Например, узнал о направлениях добровольчества и о том, какие качества необходимо развивать, чтобы стать настоящим волонтером и приносить пользу людям. Вместе с командой мы придумали акцию по раздаче добрых пожеланий, которая порадовала участников и организаторов смены", — поделился участник Региональной профильной смены Кирилл.

"Кузница кадров" — школа молодежного актива Самарской области, которая выпускает общественных лидеров с 2011 года. Проект является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых" и реализуется в рамках национального проекта "Образование" при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи. В этом году впервые в проекте участвуют школьники от 14 до 17 лет. Смены для школьников организованы совместно с региональным отделением Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Самарской области.