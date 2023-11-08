Дмитрий Азаров почтил память погибших сотрудников ОВД в Самаре

В среду, 8 ноября, по сложившейся на самарской земле традиции в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ в региональной столице прошла церемония возложения цветов к мемориальному комплексу памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Участие в ней приняли губернатор Дмитрий Азаров, начальник Главного управления МВД России по Самарской области Игорь Иванов, представители органов власти, руководители силовых и надзорных ведомств, ветераны и сотрудники МВД.

Напомним, 10 февраля 1999 года произошел пожар в Главном управлении внутренних дел по Самарской области. В той трагедии погибли 57 сотрудников правоохранительных органов. Позже на этом месте установили мемориальный комплекс, включающий храм-часовню Святого Александра Невского, Вечный огонь и стелу с именами сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов подчеркнул, что самарская полиция имеет славные традиции и героические страницы истории. "Но, к сожалению, не обошлось без потерь. 352 сотрудника ОВД погибли при исполнении служебных обязанностей, 273 человека отдали свой долг Родине в годы Великой Отечественной войны, страшная трагедия 1999 года унесла 57 жизней, 22 сотрудника ОВД Самарской области погибли при исполнении своего долга на Северном Кавказе. И сегодня мы живем в непростых условиях, при которых уже 10 наших коллег погибли в зоне СВО. Важно, чтобы память о них жила, чтобы кадеты и молодые сотрудники помнили историю самарской полиции, имена коллег, которые отдали свою жизнь", — отметил он и добавил, что сотрудники полиции в борьбе с преступностью постоянно сталкиваются с опасностями, рискуют своим здоровьем, а иногда и жизнью.

Дмитрий Азаров отметил, что судьба каждого сотрудника ОВД, погибшего при исполнении своих служебных обязанностей, является примером высокого служения Родине — нашей великой Отчизне, людям.

"Они остались честными перед собой и людьми, до конца верными присяге", — сказал губернатор Дмитрий Азаров на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу.

Глава региона подчеркнул, что сегодня в особых условиях проведения специальной военной операции на сотрудниках ОВД лежит большая нагрузка и особая ответственность.

"Помимо той работы, которую сотрудники правоохранительных органов исполняют каждый день во имя и во благо человека, нашего общества и государства, принимают дополнительные меры по противодействию терроризму и экстремизму. Поддержание правопорядка требует полной самоотдачи, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Отдельно мы сегодня отмечаем вместе с вами подвиг сотрудников в зоне специальной военной операции, на новых территориях России. Мы никогда не забудем погибших товарищей, которые, совершив свой подвиг, сделали все, чтобы защитить нашу Родину, людей, сохранить мир и покой на нашей родной земле".

По мнению руководителя области, имена погибших сотрудников ОВД являются светлыми маяками для нынешних поколений органов правопорядка. "Я уверен, что, равняясь на наших Героев, мы не допустим разрушения нашего государства, раскола в нашем обществе, не дадим запугать людей, будем стоять на защите суверенного права нашего народа жить по законам нашей страны и заветам предков", — заявил губернатор. Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников за ежедневный подвиг и высокое служение Родине.