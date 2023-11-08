В Китае обсудили сотрудничество регионов ПФО и провинций верхнего и среднего течения Янцзы

В среду, 8 ноября, в городе Наньчан провинции Цзянси (КНР) в формате "Волга-Янцзы" при участии сопредседателей — полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова и заместителя премьера Госсовета Китайской Народной Республики Чжан Гоцина — состоялся Совет по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа России и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.

На заседании обсуждалось дальнейшее развитие межрегионального торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества с учетом принципов и намерений, обозначенных в Совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху (от 21 марта 2023 года).

В приветственном слове Игорь Комаров отметил, что "механизм межрегионального сотрудничества "Волга-Янцзы" в равной степени отвечает интересам стран и соответствует содержанию российско-китайских отношений, имеющих характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху".

"Сегодня Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов и уверенно идут к обозначенной нашими лидерами задаче — 200 млрд долларов двустороннего товарооборота", — сказал Игорь Комаров. По словам полпреда, по итогам 2023 г. товарооборот между странами демонстрирует положительную динамику. "При этом рост по регионам Приволжского федерального округа превышает общероссийский показатель. В текущем году товарооборот увеличился на 58%, доля Китая возросла в общем объеме в пределах ПФО почти в два раза — с 13% до 22%", — сказал полпред.

На проходящем Наньчане совете по сотрудничеству полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров выразил уверенность, что сотрудничество с провинциями Китая в формате "Волга-Янцзы" станет еще более активным, регионы ПФО заинтересованы во взаимодействии с китайскими партнерами. Так, по данным Министерства юстиции РФ, всего между регионами России и провинциями Китая в настоящее время действует 114 межрегиональных соглашений о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве, при этом почти половина из них — 52 соглашения — заключены между регионами ПФО и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы. Кроме того, в ходе визита Нижегородская область заключила еще два межрегиональных соглашения с провинцией Цзянси и городом центрального подчинения Чунцин. Рост внешнеторгового оборота по регионам ПФО превышает общероссийский показатель.

Заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин отметил, что между странами активно развивается практическое сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной областях. По его словам, за первые 10 месяцев текущего года двусторонний товарооборот составил $196,4 млрд, что на 27,7% выше показателя аналогичного периода 2022 года. Также отмечается рост объема торговли между регионами ПФО и китайскими провинциями, расположенными в районах верхнего и среднего течения реки Янцзы. За первые восемь месяцев года товарооборот составил 12,5 млрд долларов. "Наш потенциал еще далеко не исчерпан, но мы с удовлетворением отмечаем хорошую динамику восстановления торгового сотрудничества между регионами", — сказал вице-премьер. "Главная задача для нас — реализация достигнутых на высшем уровне важных договоренностей. Готов поддерживать с вами тесные контакты и вместе продвигать работу по всем направлениям", — сказал Чжан Гоцин.

По итогам Совета Игорь Комаров предложил рекомендовать регионам ПФО и провинциям КНР активизировать работу по наращиванию договорной базы сотрудничества и разработке совместных планов по реализации имеющихся соглашений. Планируется, что следующее, пятое заседание Совета будет проведено в России, в одном из регионов ПФО.

Стороны также подтвердили намерения продолжать углубление сотрудничества в экономический и гуманитарной сфере, расширять обмены в области образования, науки и техники, культуры, туризма. Примером такого взаимодействия является работа Ассоциации вузов в формате "Волга-Янцзы", в которую входит 85 учебных заведений.

В рамках открытия шестого Форума Ассоциации, которое состоялось в этот же день, Игорь Комаров и Чжан Гоцин отметили его значимость для укрепления российско-китайских отношений. "В рамках партнерства России и Китая мы уделяем внимание не только углублению и расширению торгово-экономического и научно-технического потенциала, но и стремимся к крепким дружеским связям между нашей молодежью. Ведь единение и сотрудничество нашего подрастающего поколения — это основа прочного фундамента межгосударственных отношений в будущем", — отметил Игорь Комаров.

Ранее в составе российской делегации на третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь" в Пекине, которую возглавлял президент России Владимир Путин, работал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Подводя итоги мероприятия, глава региона отметил, что на форуме полностью удалось продемонстрировать потенциал нашего региона.

В четвертом заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы" принимает участие делегация Самарской области во главе с врио заместителя председателя правительства Самарской области Натальей Катиной. 7 ноября представители Самарской области провели переговоры с официальными лицами из города центрального подчинения Чунцина и провинции Аньхой. Встреча с заместителем мэра Чунцина госпожой Чжан Гочжи состоялась в преддверии 10-летнего юбилея со дня подписания соглашения между нашим регионом и китайским мегаполисом. Стороны рассказали о состоянии экономик друг друга и отметили "безграничный потенциал" к расширению сотрудничества. Сегодня в Самарской области активными темпами идет строительство важнейшего инфраструктурного объекта — моста через Волгу и новой трассы в обход Тольятти. Эта дорога станет частью международного маршрута в Западный Китай. Кроме того, прорабатывается проект создания в регионе логистического хаба. Эти проекты призваны дать импульс развитию торговых отношений не только между отдельными регионами, но и в целом — укреплению дружеских и партнерских связей между Россией и Китаем. Также делегация Самарской области провела переговоры с провинциями Аньхой, Хубэй и Цзянси.

В ходе заседания Совета по сотрудничеству в формате "Волга — Янцзы" представители 11 высших учебных заведений Приволжского федерального округа и 23 вузов Китая обсудили образовательный и научный потенциал сотрудничества китайских и российских вузов. По итогу мероприятия участники наметили векторы развития гуманитарного партнерства.

Планируется, что в следующем году очередной Форум Ассоциации высших учебных заведений пройдет в России.

