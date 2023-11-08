Дмитрий Азаров утвердил доработанную концепцию строительства самарского межвузовского кампуса

В среду, 8 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное совещание по вопросу создания международного межвузовского студенческого кампуса рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена". Регион получил право реализации проекта благодаря мощному научно-образовательному потенциалу и качественно подготовленной заявке, которая по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших. Проект получил поддержку президента России Владимира Путина.

"Мы создаем новое современное научно-образовательное и общественное пространство в сердце Самарско-Тольяттинской агломерации — самой перспективной на сегодняшний день территории. Кампус — главный магнит, благодаря которому регион вне всякого сомнения получит новый импульс для дальнейшего развития", — уверен Дмитрий Азаров.

К настоящему моменту уже сформирована дорожная карта проекта, 16 июня 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение с концессионером — ООО "ПроКампус № 1" (входит в ГК ПроШкола, ВЭБ.РФ), зафиксированы параметры объекта: общая площадь не менее 143 384 кв. м, не менее 5 тыс. мест для размещения. Срок реализации проекта — 2027 год. Финансирование предполагает участие федерального и областного бюджетов, а также средств концессионера.

Месяц назад на заседании специалисты архитектурного бюро "Студия 44" представили два эскизных решения того, как могут быть размещены образовательные и жилые блоки студенческого кампуса. Свои предложения во время обсуждения проекта в октябре высказали ректоры ведущих вузов Самарской области, члены Общественной палаты региона.

Главный архитектор проекта Антон Яр-Скрябин отметил, что при доработке проектов были учтены все предложения и инициативы, в результате появился третий вариант, который был вынесен на обсуждение. В рамках новой концепции сохраняется большое городское общественное пространство, которое будет сменяться зданиями и помещениями для размещения непосредственно учебно-образовательного кампуса. За ними последует жилой сектор, школы, офисные центры, сервисные объекты, спортсооружения, объекты культуры и выставочные зоны. Разделять их будет буферная зона — благоустроенная территория с возможностью дальнейшего использования под строительство дополнительных спортивных площадок или капитальных объектов. "В рамках нового проекта мы предлагаем на первом этаже учебных блоков разместить лаборатории, а на верхних — лекционные аудитории", — добавил Антон Яр-Скрябин.

По итогам обсуждения Дмитрий Азаров утвердил представленную концепцию международного студенческого кампуса. "Мы обратились к нашему партнеру "ПроШкола" и архитектурному бюро для уточнения целого ряда позиций, высказали замечания, послушали ректоров. Концепция была уточнена и фактически сегодня был представлен третий вариант, — подчеркнул Дмитрий Азаров, подводя итоги совещания. — Сегодня на совещании мы утвердили эту концепцию, которая предполагает, в том числе основу архитектурных решений, что очень важно. Также принято важное решение о начале реализации проекта с жилой части — размещения студентов, что наиболее востребовано сегодня нашими университетами. Сейчас начинается активная фаза проектирования".