Дмитрий Азаров провел совет по улучшению инвестклимата в Самарской области

В областном правительстве под председательством губернатора Дмитрия Азарова состоялось третье в этом году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области.
Глава региона подчеркнул, что необходимо постоянно находить новые и новые решения, улучшающие инвестиционный климат в регионе. "Нам предстоит большая работа по целому ряду направлений", — отметил губернатор.
Участники обсудили вопросы повышения инвестпривлекательности региона и перспективные проекты, которые могут быть реализованы на территории области. Так, на рассмотрение Совета был представлен проект многофункционального туристического комплекса круглогодичного комплекса "Стрельная Вилладж". Его планируется построить рядом селом Зольное в живописном месте неподалеку от горы Стрельной, которая входит в национальный туристический маршрут.
Предполагается, что комплекс будет включать в себя эко-отель с 45 модульными домами и развитую инфраструктуру: банный комплекс с разными видами бань и термальным бассейном, панорамный ресторан с террасой на берегу Волги, кафе-бар, мини-яхт-клуб, центр водных развлечений, детскую игровую площадку, парковую зону. Инфраструктура комплекса будет работать не только для отдыхающих в эко-отеле, но и для всех посетителей.
Эти объекты туристской инфраструктуры направлены на развитие двух ключевых направлений туризма: рекреационного и экологического. Проект инвестор предполагает реализовать в рамках общей стратегии развития туристско-рекреационного кластера "Самарская Лука". Построить комплекс планируется за год.
Он будет способствовать созданию качественных условий для отдыха в первую очередь жителей Жигулевска и Самарской области в целом, при этом инвестор рассчитывает, что посетить комплекс смогут туристы и со всей России, что увеличит турпоток в регион в целом и Жигулевск в частности.
"Жигулевск — особый город, расположенный в границах национального парка. Там любое решение должно быть многократно проверено", — подчеркнул Дмитрий Азаров и спросил у мэра города, было ли обсуждение с жителями. Как пояснил глава Жигулевска Илья Сухих, проект обсуждался с жителями города и был ими поддержан.
Совет одобрил заключение инвестиционного меморандума между правительством Самарской области, администрацией Жигулевска и инвестором по реализации данного проекта.
На заседании рассматривался еще один инвестиционный проект — строительство многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса на территории Ставропольского района. Напомним, что соглашение между правительством Самарской области и компанией "Первостроитель" по реализации проекта создания в регионе крупного рекреационно-оздоровительного комплекса было заключено в июне 2023 на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума.
Проект предусматривает создание на берегу Волги рядом с протокой Нижняя Купринка многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса и всей необходимой инфраструктуры для длительного загородного отдыха. В том числе, это отель на 300 номеров, коттеджный комплекс, рестораны, центр отдыха и термальный комплекс, марина для стоянки лодок и катеров, экспо-центр, центр восстановительной медицины и водной реабилитации, спортивные объекты, лесопарковые зоны.
Комплекс будет работать круглогодично. Ожидаемый срок завершения работ на первом этапе — 2026 год.
Как пояснил представитель компании-инвестора, у комплекса нет аналогов в Самарской области и во всем Приволжском федеральном округе, в нем видят большую перспективу развития туризма.
По его словам, изначально предполагалось построить небольшую турбазу, но, впечатлившись местной природой, Волгой, было решено создать для региона и его жителей такой масштабный объект. Дмитрий Азаров сообщил, что инвестору будет оказана поддержка.
"Объект интересный, масштабный. Мы готовы помогать", — сказал губернатор.
При этом глава региона особо подчеркнул важность бережного отношения к Волге и к рекреационным участкам при реализации проекта — как это и заявляют инвесторы.
Общий объем инвестиций по этим двум проектам — около 8 млрд рублей. Планируется, что их запуск позволит создать почти 400 новых рабочих мест.
Глава региона напомнил, что туристический поток в Самарскую область растет год от года. Если в 2018 году (год проведения Чемпионата мира по футболу) был зафиксирован 1 млн туристов, то за прошлый год показатель составил более 2,5 млн — и на текущий момент, за 9 месяцев 2023 года, он уже превышен.
По итогам 2023 года ожидается более 3 млн туристов.
"Но для этого нужно как следует потрудиться нам вместе, в первую очередь профильному министерству", — подчеркнул губернатор. Дмитрий Азаров обратил внимание врио министра туризма Самарской области Артура Абдрашитова на необходимость уделить внимание развитию возможностей отдыха в регионе в предстоящий период новогодних каникул. Он также напомнил, что в ближайшее время открывается прямой авиарейс в республику Беларусь, об этом шла речь накануне на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым. В связи с этим глава региона дал поручение проработать это направление с представителями туриндустрии не только Самарской области, но и соседних регионов. В перспективе регулярность рейсов может увеличиться до 2-3 в неделю. "С коллегами из Беларуси также надо выстроить работу", — отметил губернатор.
Также по поручению Дмитрия Азарова в ближайшие месяцы должно быть проведено еще одно заседание Совета по инвестклимату. "Нужно посмотреть, что сделано за истекающий год, что еще сделать предстоит. Все это важно и в преддверии формирования новых планов, в том числе контрольно-надзорной деятельности на 2024 год", — отметил губернатор.
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