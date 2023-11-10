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Власть и политика

Школьники из Самарской области посетили онлайн-экскурсию на молочный завод Н&N

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Решить одну из самых сложных задач в жизни на отлично помогает всероссийский проект "Билет в будущее", он уже помог сотням тысяч школьников определиться с профессией. Проект направлен на развитие навыка осознанного выбора направления своего развития и предоставление рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

Фото: пресс-служба проекта "Билет в будущее"

В ноябре обучающиеся 6-9 классов школы с. Старое Максимкино Кошкинского района в рамках проекта "Билет в будущее" совершили онлайн-экскурсию на молочный завод фирмы Н& N, партнера ЦОПП Самарской области.

Ученики узнали об истории основания компании и появления Н& N в России, о том какую продукцию выпускает этот производитель, а также посетили территорию завода и узнали, как организована его работа.

"У сельских детей появилось возможность побывать на производстве, школьники получили представление о последних технических достижениях Н& N. Учащиеся также узнали о доступных карьерных возможностях и чуть больше поняли про реальное устройство завода. Во время дистанционной экскурсии на производство ребята прошли по основным участкам завода и увидели весь процесс изготовления продуктов", — поделилась учитель школы Светлана Геннадьевна.

Школьники побывали в санпропускнике, приемном отделении и лаборатории завода, узнали много познавательной информации о производственных процессах переработки молока, тестировании молочных продуктов, а также смогли увидеть весь процесс изготовления лакомств, любимых детьми.

"Мне понравилось мероприятие, ведь я узнала много новой и интересной информации, которую не знала. Было очень интересно слушать о заводе, который есть и в Самарской области, надеюсь мы с вами еще встретимся, до новых интересных экскурсий", — ученица школы поделилась Валерия.

"Было очень интересно и познавательно. Узнали для себя достаточно много полезной информации. Спасибо большое, что провели для нас такое интересное мероприятие", — рассказала ученица Влада.

Гид потребителя

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