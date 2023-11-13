Самарские производители зерна снижают рентабельность

Уборочная кампания 2023 г. в Самарской области подходит к концу, и текущий год стал для аграриев региона не самым простым: причин этому несколько — среди них и погодные условия, и цены на топливо, и ситуация на рынке в целом.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в регионе по состоянию на конец октября убрано 97% площадей под зерновыми культурами. Остается убрать только кукурузу на зерно.

"Регион полностью обеспечил внутренние потребности в продовольственном, семенном и фуражном зерне", — подчеркивают в ведомстве и добавляют, что средняя урожайность составила 23,3 ц/га, а в общей сложности намолочено 2,6 млн тонн зерна в бункерном весе. Показателям 2023 г. эти цифры достаточно сильно проигрывают: тогда было собрано 3,6 млн тонн зерна при урожайности в 36,1 ц/га.

Среди основных причин снижения объемов урожая в 2023 г. аналитик ФГ "Финам" Оксана Лукичева называет "низкие цены на зерновые, высокие переходящие запасы, снижение урожайности зерновых из-за погодных условий и небольшое снижение площадей посевов". По ее словам, это характерно для большинства регионов России (за исключением ДФО), в том числе и для Самарской области.

Правда, по данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, несмотря на весеннюю гибель озимых и их пересев в этом году по сравнению с 2022-м посевная площадь сельскохозяйственных культур выросла на 9 тыс. га. "В основном за счет увеличения посевных площадей под озимыми и зернобобовыми культурами", — уточняют в министерстве.

Зерна в избытке

"Несмотря на ожидаемое падение объемов сбора урожая, зерновой рынок останется избыточным в силу высокого уровня накопленных запасов по итогам прошлого года", — говорит Оксана Лукичева.

"Ничего страшного не произошло, и вряд ли можно было ожидать аномально больших урожаев два года подряд. Напомним: прошлый год был "из ряда вон". Впрочем, урожай этого года тоже весьма неплохой. По крайней мере, показатели, полученные агрохолдингом "Зерно Жизни", существенно выше ожидаемых нами в начале сезона. Судите сами: озимая пшеница дала 30 ц/га, яровая — почти 26, нут просто удивил (19 ц/га), неплохую урожайность показали горох (под 25 ц/га) и лен (более 12 ц/га), подсолнечник (правда, он еще не конца убран) тоже на уровне среднемноголетних значений. А в целом урожайность по всем культурам отменная — на 7% выше плана, а планируем мы, смеем надеяться, довольно точно, и планы эти по-настоящему напряженные", — вторит ей директор агрохолдинга "Зерно жизни" (входит в ГК "СИНКО") Андрей Зорин.

Так, по его словам, в прошлом году хозяйства "Зерна Жизни" намолотили 360 тыс. тонн различного зерна, в этом ожидается "под 330 тыс. тонн".

"Что касается обеспечения зерновыми, наш регион всегда был донором (производим больше, чем потребляем), и даже в самые неурожайные годы. Так что голода не будет", — подчеркивает Андрей Зорин.

Объемы вверх — цены вниз

Однако наличие больших остатков зерна с прошлого года стало одним из факторов, приведших к снижению цен на зерновые в году текущем.

По данным Самарастата, индекс цен производителей на зерновые и зернобобовые культуры в сентябре 2023 г. по отношению к аналогичному месяцу прошлого года составил 91,2%. По состоянию на август (год к году) снижение было еще выше — 12,9%.

По мнению Андрея Зорина, причин того, что цены на российском рынке сильно снизились, несколько. "Прежде всего, сказывается мировая конъюнктура. Сейчас цены на биржах на минимуме, так как зерна много, в том числе российского и украинского, а ажиотаж после выхода России из зерновой сделки утих. При всем этом экспорт из России затруднен санкциями (в части дефицита перевозчиков, страхования грузов, оплаты), непомерными таможенными пошлинами (при нынешнем курсе рубля чуть ли не вполовину стоимости тонны пшеницы) и (внимание, новинки!) рекомендуемой Минсельхозом РФ минимальной ценой экспортных сделок, которая заведомо и намного выше рыночной и вероятного запрета на экспорт твердой пшеницы. Добавим к этому дороговизну логистики из ряда регионов до глубоководных портов. К ним относится и Самарская область", — поясняет Андрей Зорин.

Также он подтверждает, что и падение цен является следствием чрезмерных переходящих запасов урожая прошлого года и хорошего урожая нынешнего. "Мощностей для хранения катастрофически не хватает. Излишки велики, давят внутренние цены, а государственные интервенции напряженности рынка не снимают, поскольку госзакупки зерна — капля в нынешнем зерновом море. Вот и у нас, в ГК "СИНКО", ситуацию нельзя назвать простой. Несмотря на то, что имеем пять линейных элеваторов и водный терминал (ЭМК "Жито"), да плюс семенной и мукомольный заводы со своими силосами и зерноскладами, да плюс неплохое складское хозяйство на растениеводческих предприятиях, нам с трудом удалось разместить убранный урожай под крышу. При этом, конечно, имели и имеют место значительные потери в связи с дополнительными перевозками и перевалками", — продолжает свою мысль глава агрохолдинга "Зерно жизни". При этом он отмечает, что остатков урожая прошлого года в компании не так много — около 20%.

Но, по словам Оксаны Лукичевой, с начала октября динамика цен принимает более позитивное направление по всей России: "Поэтому ожидаем, что внутренние цены на зерновые будут подрастать до конца года, в том числе в Самарской области". Она полагает, что по мере исчерпания объемов нового урожая и снижения уровня запасов, цены на зерновые будут увеличиваться, что улучшит доходы аграриев.

Топливо подкачало

Еще одной сложностью, с которой столкнулись аграрии в 2023 г., стало значительное повышение стоимости материально-технических ресурсов, и, в первую очередь, горюче-смазочных материалов (ГСМ).

"В текущем году в Самарской области, как и в ряде других регионов, зафиксировано повышение оптовых цен на отдельные виды топлива, а также задержки в их отгрузке. Так, в августе — сентябре 2023 года средняя мелкооптовая цена на дизельное топливо, которое является основным топливом для АПК, у различных поставщиков варьировалась от 72 до 78 тыс. руб. за тонну, в то время как 1 мая 2023 года она составляла 52 тыс. руб. за тонну", — сообщили в областном минсельхозе и добавили, что в настоящее время осуществляется мониторинг цен на ГСМ, а также ведется межведомственная работа по своевременному обеспечению ими сельскохозяйственных предприятий региона, в том числе посредством взаимодействия с нефтяными компаниями и составления графика отгрузки топлива.

"Чаша сия не минула и нас, даже несмотря на то, что почти повсеместно (за редким исключением) используем технологии no-till (нулевой обработки почвы), которые, по определению, требуют меньшего расхода ГСМ, чем при прочих вариантах земледелия. Но экономия эта связана, в первую очередь, с севом, а в уборку у всех одинаково… К счастью, наши комбайны и трактора из-за отсутствия топлива не вставали, и темпы уборочной по этой причине не снижались. Перекантовались, одним словом. И потратились (другим)", — рассказал Андрей Зорин.

В сентябре 2023 г. пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Самарской области сообщала, что проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.

В октябре в ведомстве заявили, что имеющиеся у них документы и сведения "не свидетельствуют о совершении хозяйствующими субъектами действий, указывающих на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства" на территории региона. При этом в Самарском УФАС рассказали, что проводят еженедельный мониторинг цен на нефтепродукты на территории региона, и с апреля по 10 октября 2023 года розничная цена на летнее дизельное топливо выросла на 6% (на уровне инфляции), а с 27 сентября появилась тенденция к снижению цен на все виды топлива. В частности, дизель к 10 октября подешевел на 0,4%.

"Резкий рост цен на топливо с июля по середину сентября больше, чем на 30%, несомненно, увеличил затраты аграриев на уборку зерновых. Однако, индексы цен СПБМТСБ (индекс нефти Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи) по региону "Самара" с конца сентября по середину октября показали существенное снижение, вернувшись на уровень конца июля. Это может облегчить финансовую нагрузку до конца уборочной и посевов озимых", — добавляет Оксана Лукичева.

Подводя итог, Андрей Зорин заметил, что за исключением роста цен на ГСМ, за год ничего, по сути, не изменилось, поскольку цены на все, практически без исключения, ресурсы (удобрения, средства защиты растений, технику и прочее) выросли в 2022 году.

"Рост был беспрецедентный, в 1,5-2 раза, а в этом году наблюдались лишь незначительные флуктуации сложившихся цен. До сих пор привыкнуть не можем к этому уровню затрат! Увы, агромаржа получила два сокрушительных удара: сверху (от рынка) и снизу (от поставщиков). Но поскольку в сельском хозяйстве работают неисправимые оптимисты, рассчитываем не впасть в убытки и завершить агросезон-2023 с положительным результатом", — подытожил директор агрохолдинга "Зерно жизни".