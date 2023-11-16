СамГМУ первым из вузов стал уполномоченным представителем "Сколково"

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) первым из университетов России стал уполномоченным представителем "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) — соисполнителем регионального оператора Фонда — Технопарка "Жигулевская долина".

Соглашение о партнерстве подписали в Самаре ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов и директор регионального оператора "Сколково" — "Центра инновационного развития и кластерных инициатив" — управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

"Мы рады вновь стать первопроходцами. Новое соглашение позволит нам реализовывать все преимущества инновационного центра "Сколково". В частности, наши проекты смогут получить статус участника "Сколково" и пользоваться всеми преференциями, не выезжая за пределы Самарской области. Благодаря таким партнерам, как "Сколково" и "Жигулевская долина", где есть федеральные возможности и удобные региональные инструменты, мы получаем однозначное усиление и новые перспективы для стартапов, технологических предпринимателей и научных подразделений", — отметил Александр Колсанов, ректор СамГМУ.

Самарский медвуз реализует концепцию медицинского технологического университета, где есть система подготовки кадров, собственные клиники, вся научная инновационная инфраструктура, начиная от инжиниринга, заканчивая серийным производством. СамГМУ также будет организовывать и проводить на своей площадке конференции, направленные на популяризацию науки и технологического предпринимательства. Еще одним направлением совместной деятельности с Фондом станет реализация акселерационных программ.

"Мы предоставляем набор сервисов, которые позволяют стартапам поднять выживаемость проектов, а всем резидентам — увеличить скорость роста с точки зрения внедрения инновационных разработок. Однозначно наличие регионального оператора позволяет смотреть за всей площадкой новых проектов, выбирать наиболее интересные и предлагать соответствующие инструменты поддержки, которые предоставляет "Сколково". Сейчас мы идем широким фронтом по всем регионам. У нас более 27 региональных операторов, и "Жигулевская долина" — один из лидеров среди них", — заявил в ходе торжественного подписания соглашения Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково".

Он обратил внимание на то, что региональные стартаперы вопреки расхожему заблуждению не должны переводить свой бизнес в Москву. Резиденты "Сколково" из регионов получают полный набор сервисов и льгот без необходимости релоцироваться и увозить команду в столицу.

"Сегодняшнее мероприятие — это расширение нашего партнерства, его углубление. Самарский государственный медицинский университет — флагман отрасли, и мы очень рады, что "Сколково" и его кластеры в результате этого соглашения получают доступ к экосистеме СамГМУ. Наши экосистемы в регионе сближаются, и соответственно СамГМУ в свою очередь получает доступ к инновационным разработкам и федеральным льготам фонда", — отметил директор управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

Команда Инновационного центра "Сколково" также посетила инновационную инфраструктуру СамГМУ, производственные площадки, научно-производственные комплексы университета: Институт инновационного развития, Инжиниринговый центр, Центр серийного производства в технопарке "Преображенка". Также делегация ознакомилась с работой Клиник СамГМУ, где высоко оценила уровень оказания медицинской помощи и создаваемых в университете инновационных разработок, применяемых в медицинской практике. В свою очередь директор по операционной работе Кластера биологических и медицинских технологий Инновационного центра "Сколково" Владимир Егоров провел интенсив для стартап-команд СамГМУ.