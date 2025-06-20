В руководстве ХК "Лада" произошли изменения

В руководстве хоккейного клуба "Лада" произошли изменения: на должности заместителя спортивного директора утвержден Алексей Акифьев, а на должности заместителя генерального директора по маркетингу и развитию — Александра Строгонова.

Акифьев — воспитанник самарского хоккея и на профессиональном уровне выступал на позиции нападающего за ЦСК ВВС (Самара), "Прогресс" (Глазов), "Амур" (Хабаровск), СКА (Санкт-Петербург), "Спартак" (Москва), "Крылья Советов" (Москва), "Сибирь" (Новосибирск) и "Рубин" (Тюмень), в составе которого в 2011 году стал чемпионом ВХЛ. Кроме того, Алексей Валерьевич провел в общей сложности 167 матчей за "Ладу", играя за "автозаводцев" с 1998 по 1999 год и с 2001 по 2002 год, а также в сезоне 2011/2012. В качестве тренера Акифьев работал в "Рубине", китайском "Ценг Тоу", казахстанской "Сарыарке" и "Торпедо-Горький", а с 2020 по 2025 год занимал пост директора по развитию молодежного и юниорского хоккея в нижегородском "Торпедо" — при его участии "Чайка" в 2023 году завоевала Кубок Харламова, а "Торпедо-Горький" в 2025 году стал обладателем Кубка Чемпиона России. В тольяттинском клубе Алексей Валерьевич будет контролировать работу молодежной команды "Ладья" и клуба ВХЛ ЦСК ВВС.

Строгонова имеет большой опыт работы в хоккейной сфере — с 2019 по 2025 гг. она являлась исполнительным директором нижегородского "Торпедо". В "Ладе" она будет отвечать за разработку и реализацию маркетинговой стратегии клуба, а также за работу со спонсорами.