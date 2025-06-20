Директор по стратегическому развитию ЭФКО Владислав Романцев: "Работаем над реализацией более мощной очереди ТКПП"

Директор по стратегическому развитию ЭФКО Владислав Романцев рассказал о планах по развитию Тольяттинского комбината пищевых продуктов.

"Тольяттинский комбинат пищевых продуктов был задуман как экспортоориентированный проект и один из крупнейших маслоэкстракционных заводов в России. Такие задачи и масштабы означают очень высокие требования к региону, где он будет размещен, - подчеркнул Владислав Романцев. - И это не только перспективное географическое положение, но и подготовка площадки, система мер федеральной и региональной поддержки, качество коммуникаций и единство взглядов на будущее проекта с правительством региона".

Он добавил, что в Самарской области было найдено сочетание всех этих компонентов, а в настоящее время идет работа над реализацией второй очереди комбината.

"Сейчас работаем над реализацией второй очереди ТКПП, в рамках которой перерабатывающие мощности предприятия увеличатся в полтора раза", - заявил Директор по стратегическому развитию ЭФКО.