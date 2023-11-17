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Губернатор Власть и политика

Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Строительство метро — это важнейший инфраструктурный проект для Самары, долгожданный для большинства жителей. Но завершение строительства ветки метро — одновременно и крайне сложный проект. Поскольку конечная станция заходит в историческую часть города.

Понимая, какое важное значение имеет развитие метро, было принято решение о строительстве новой станции. По докладам правительства Самарской области, которые мне предоставлялись, о принимаемых мерах к запуску проекта, была видна большая подготовительная и организационная работа.

На данный момент правоохранительные органы осуществляют проверку, чтобы разобраться в том, какие нарушения могли быть допущены на начальном этапе строительства. Правительство Самарской области, все министерства оказывают полное содействие представителям силовых структур, дополнительно предоставляют документацию. Все необходимые распоряжения по этому поводу мною даны. Я, безусловно, крайне заинтересован в объективном, всестороннем расследовании, принятии законных и справедливых решений", - отметил глава региона.

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