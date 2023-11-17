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Молодежная политика Общество

1460 жителей Самарской области подали заявку в волонтерскую программу "Всемирного фестиваля молодежи — 2024"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 октября завершился прием заявок от волонтеров на всемирный фестиваль молодежи — 2024. В Самарской области было подано 1460 заявок от жителей региона разных возрастов. Теперь специалистам Центра привлечения и подготовки волонтёров предстоит отобрать 90 человек, которые станут волонтерами на ВФМ-2024.

Общее количество заявок по России на участие в волонтерском корпусе фестиваля составило 48 225. Самарская область вошла в число четырех самых активных регионов по поданным заявкам. Уже сейчас в каждом регионе проходят собеседования с кандидатами, по результатам которых отберут 5000 волонтеров, которые будут помогать в организации крупнейшего международного молодежного события 2024 года.

"Мы провели серьезную информационную работу по привлечению волонтеров на это грандиозное событие. Действительно приятно видеть такое большое количество желающих стать соорганизаторами такого важного события, как всемирный фестиваль молодежи. В данный момент специалисты Центра привлечения и подготовки волонтеров в Самарской области активно занимаются отбором заявок и проводят собеседования с кандидатами. Уверена, что в результате мы выберем самых достойных и сформируем слаженную команду, которая будет эффективно помогать в организации Фестиваля", — отметила руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024 Юлия Рябева.

Напомним, специалисты Центра с октября начали обрабатывать заявки и проводить собеседования с кандидатами из четырех регионов: Самарской, Оренбургской, Саратовской областей и Республики Башкортостан. Всего из этих регионов было подано 3584 заявки, из которых будет отобрано 250 волонтеров.

Прием заявок для участников всемирного фестиваля молодёжи продолжается до 1 декабря 2023 года. Подать заявку могут желающие от 18 до 35 лет на сайте fest2024.com.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. На первом заседании Организационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко принято решение провести фестиваль на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Планируется, что фестиваль объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. Региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи пройдёт в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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