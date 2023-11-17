Самарская область вошла в топ-10 лидеров по участию в "Уроке цифры" на тему "Мессенджеры"

Самарская область в очередной раз вошла в число успешных регионов-участников проекта "Урок Цифры", заняв 9 место в рейтинге, сообщает АНО "Цифровая экономика".
Последний "Урок цифры", проходивший с 16 октября по 12 ноября на тему "Мессенджеры", объединил почти 3 млн учащихся 1-11 классов, а также их родителей и учителей со всей страны.
Школьники познакомились с правилами цифрового этикета, особенностями и технологиями сервисов для коммуникаций, а также востребованными ИT и digital-профессиями. Благодаря проекту они узнали, как устроена модерация контента в мессенджерах, как в них создавать и развивать сообщества и какие технологии лежат в основе чат-ботов. Также ребята смогли попробовать себя в роли мобильных разработчиков, дизайнеров, продакт- и комьюнити-менеджеров.
Важной частью акции стали открытые уроки в различных регионах страны, в том числе и в Самарской области.
Пройти интерактивные тренажеры по теме "Мессенджеры" можно и по окончании проекта — все материалы доступны на сайте в каталоге уроков https://урокцифры.рф/lessons/messenger.
В рамках "Урока Цифры" также было запущено специальное направление в профориентационном симуляторе "Тест-драйв IT-профессий". Более 22 тыс. старшеклассников решали профессиональные задачи из сферы цифровых коммуникаций и получили обратную связь от экспертов, работающих над мессенджерами.
Проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий в регионе как "Урок цифры" всегда находит поддержку у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
"Для региона очень важно оставаться в числе первых по уровню подготовки будущих ИТ-кадров. Мы стараемся популяризовать среди подрастающего поколения ИТ-направление, которое сегодня очень востребовано. Развивая у школьников интерес к программированию и цифровым технологиями, мы помогаем им не только подготовиться к жизни в цифровом мире, но и найти себя в нём в качестве успешного и высококвалифицированного специалиста. И все это становиться возможным, в том числе, и благодаря проведению "Уроков цифры", — прокомментировал врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
Проект реализуется АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России, Минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.