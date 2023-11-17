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Образование Общество

Самарская область вошла в топ-10 лидеров по участию в "Уроке цифры" на тему "Мессенджеры"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область в очередной раз вошла в число успешных регионов-участников проекта "Урок Цифры", заняв 9 место в рейтинге, сообщает АНО "Цифровая экономика".

Последний "Урок цифры", проходивший с 16 октября по 12 ноября на тему "Мессенджеры", объединил почти 3 млн учащихся 1-11 классов, а также их родителей и учителей со всей страны.

Школьники познакомились с правилами цифрового этикета, особенностями и технологиями сервисов для коммуникаций, а также востребованными ИT и digital-профессиями. Благодаря проекту они узнали, как устроена модерация контента в мессенджерах, как в них создавать и развивать сообщества и какие технологии лежат в основе чат-ботов. Также ребята смогли попробовать себя в роли мобильных разработчиков, дизайнеров, продакт- и комьюнити-менеджеров.

Важной частью акции стали открытые уроки в различных регионах страны, в том числе и в Самарской области.

Пройти интерактивные тренажеры по теме "Мессенджеры" можно и по окончании проекта — все материалы доступны на сайте в каталоге уроков https://урокцифры.рф/lessons/messenger.
В рамках "Урока Цифры" также было запущено специальное направление в профориентационном симуляторе "Тест-драйв IT-профессий". Более 22 тыс. старшеклассников решали профессиональные задачи из сферы цифровых коммуникаций и получили обратную связь от экспертов, работающих над мессенджерами.

Проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий в регионе как "Урок цифры" всегда находит поддержку у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Для региона очень важно оставаться в числе первых по уровню подготовки будущих ИТ-кадров. Мы стараемся популяризовать среди подрастающего поколения ИТ-направление, которое сегодня очень востребовано. Развивая у школьников интерес к программированию и цифровым технологиями, мы помогаем им не только подготовиться к жизни в цифровом мире, но и найти себя в нём в качестве успешного и высококвалифицированного специалиста. И все это становиться возможным, в том числе, и благодаря проведению "Уроков цифры", — прокомментировал врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Проект реализуется АНО "Цифровая экономика" совместно с Минцифры России, Минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика".

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