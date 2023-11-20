Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников транспорта

В понедельник, 20 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил причастных с Днем работника транспорта.

Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли! Примите поздравления с вашим профессиональным праздником! — обратился глава региона. — Этот замечательный день объединяет всех, кто трудится, обеспечивая связь между людьми, регионами и государствами, помогает преодолевать расстояния по суше, воздуху, воде и под землей. Это водители, машинисты, моряки, пилоты, а также представители десятков других профессий, без которых сложно представить современный транспортный комплекс. Их неустанный труд — основа благополучия наших граждан, фундамент для стабильного развития экономики страны".

Также Дмитрий Азаров поблагодарил ветеранов и работников транспортной отрасли региона за профессионализм, активный и честный труд, преданность родной земле. Отдельно губернатор отметил тех, кто находится в зоне боевых действий, своим трудом способствует достижению целей СВО.

"Дорогие друзья! Вашими усилиями Самарская область год от года укрепляет свой потенциал в транспортной сфере, развивает соответствующую инфраструктуру. В последние годы мы при федеральной поддержке реализовали ряд крупных проектов. Это новые дороги, мосты и развязки, обновленный подвижной состав, — сказал глава региона. — Сегодня, несмотря на жесточайшие санкции, мы выводим транспортную отрасль региона на новый уровень развития. Продолжается реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, строительство трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", ведется работа над рядом других важных проектов".

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что при поддержке работников отрасли Самарская области справится со всеми амбициозными задачами, будет расширять возможности в транспортной среде во благо региона.

"От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия! Успехов, новых достижений на профессиональном пути!", - заключил губернатор.