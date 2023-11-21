В тройке первых: ассистентская служба областного Центра обеспечения деятельности АПК

Приказом минсельхоза РФ Центру обеспечения деятельности АПК Самарской области присвоен статус племенной организации по направлению деятельности "Ассистентская служба". В настоящее время племенной статус по данному направлению в Российской Федерации получили всего три организации.
Главной задачей ассистентской службы учреждения является проведение отбора проб молока для беспристрастного анализа в соответствии с требованиями ICAR. Цель оценки молочной продуктивности коров - в определении количества надоенного молока, его качественного состава, роста уровня продуктивности дойного стада и в конечном счете повышении экономической эффективности отрасли молочного животноводства.
"Животноводство мы определили как приоритетное направление. Мы скорректировали меры поддержки отрасли на территории региона. Здесь мы рассчитываем не только на экономический эффект, но и на социальный", - неоднократно подчеркивал глава Самарской области Дмитрий Азаров.
Благодаря оснащению службы современными приборами количество отбираемых ежемесячно проб молока увеличилось с 3000 до 7000 в месяц. На сегодня ассистентской службой региона отобрано свыше 210 тысяч проб молока для исследования.
По данным лабораторных исследований, хозяйствам предоставляются аналитические сведения о здоровье животных, уровне и качестве их кормления, а также рекомендации по оздоровлению. С помощью полученных данных сельхозорганизации могут оперативно корректировать рационы, проводить выбраковку коров, что в итоге позволяет увеличить продуктивность всего дойного стада.
Предприятия, руководствующиеся рекомендациями, уже получают положительный результат. Например, ООО "ЭкоПродукт", исследующее совместно с ассистентской службой качество молока с 2019 года, сегодня возглавляет рейтинг АО "Данон.Россия" по качеству молока и низкой концентрации соматических клеток.
"Отбор проб молока от каждой коровы - это большой труд. Мы на предприятии делаем только общую пробу, поэтому работа ассистентской службы - настоящее подспорье. Анализ приходит тоже по каждой корове: повышенная ли у нее соматика, есть ли предрасположенность к маститу, нужно ли лечить. По количеству жира можно даже определить, есть ли кетоз у коровы. Если жир выше 6%, уже стоит задуматься о состоянии животного", - отмечает Любовь Саксонова, главный зоотехник АО "Нива" Ставропольского района.
"Опыт работы ассистентской службы Самарской области послужил основанием для создания ассистентской службы на уровне Российской Федерации. Сегодня в своей деятельности мы ориентированы на повышение качества производимого молока, сбор и анализ достоверных сведений о животных с целью их идентификации и последующего формирования базы данных федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов, которая начнет работать с 2026 года", - сообщила начальник отдела по племенной работе ГБУ СО "Центр обеспечения АПК" Алмагуль Живалбаева.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами