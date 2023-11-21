Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное

Во вторник, 21 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вернулся из рабочей командировки в город-побратим Снежное Донецкой народной республики, где накануне проинспектировал ход восстановительных работ объектов социальной инфраструктуры. Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

"В городе Снежное больше года помогаем налаживать мирную жизнь, как ранее договаривались с жителями, приехал проверить объекты, которые готовим к запуску", - отметил Дмитрий Азаров. Специалисты из Самарской области по поручению руководителя региона помогают восстанавливать инфраструктуру города, способствуя дальнейшему развитию экономики и социальной сферы.

Дмитрий Азаров проинспектировал ход ремонтных работ в городской школе № 15. Здание было построено в 1936 году и с тех пор никогда прежде капитально не ремонтировалось. Директор школы № 15 города Снежное Ирина Марченко вместе с главой администрации Снежного Сергеем Ермаковым рассказали, что благодаря помощи Самарской области удалось отремонтировать кровлю, заменить все инженерные коммуникации: электропроводку, отопление, водоснабжение и водоотведение. Сейчас на завершающей стадии находится процесс отделки внутренних помещений.

"Огромное спасибо всем, кто принимал участие в проведении работ, огромное спасибо вам, Дмитрий Игоревич", - обратилась руководитель образовательного учреждения к Дмитрию Азарову. Она добавила, что новые облик приобрел спортивный зал, который ранее был закрыт из-за аварийного состояния. "Дети не занимались 25 лет, - подчеркнула она и показала фотографии, как выглядело помещение несколько лет назад. - Было холодно, окна местами были выбиты, местами обрушивалась штукатурка".

"А сегодня мы видим уже полноценный спортивный зал", - отметил глава города Сергей Ермаков. "Мы уже очень хотим заниматься в этой школе", - добавила Ирина Марченко.

Дмитрий Азаров предложил главе Снежного организовать поездки школьников на выставку-форум "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве. Сергей Ермаков отметил, что первые 20 ребят отправятся в ближайшее время, чтобы посетить стенды Донецкой народной республики и Самарской области, где представлены достижения регионов.

В порядок привели и соседнее здание рядом со школой, где располагается детский сад. "Стало уютно, тепло и светло, кажется, что помещения после ремонта стали больше", - отмечают сотрудники дошкольного учреждения. "Очень рад, что все получилось", - отметил Дмитрий Азаров во время посещения.

Также Дмитрий Азаров проверил ход ремонтных работ в центральной городской больнице, где завершается восстановление лечебного и акушерско-гинекологического корпуса. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 4,5 тыс. кв. м. Самарские строители полностью заменили электропроводку, полы и окна, выполнили отделочные работы.

"Давайте нацелимся на то, чтобы 12 декабря больница была открыта. Времени осталось немного - две недели, думаю, за это время можно выполнить оставшиеся работы, - поставил задачу самарским строителям губернатор Дмитрий Азаров. - Рад, что по выполнению работ все успеваем в ранее обозначенные сроки, осталось совсем немного, обязательно дожмем".

Дмитрий Азаров отметил, что благодаря национальному проекту "Здравоохранение" по всей стране, в том числе и в Самарской области, при районных и городских поликлиниках и больницах создаются центры сосудистой и онкологической помощи.

"У вас все возможности для размещения таких центров есть, а компетенции можно восстановить. Нужно отработать этот вопрос с республиканским министерством здравоохранения, подать соответствующую заявку на участие в национальном проекте", - считает глава региона.\

После восстановления здания помимо оказания акушерско-гинекологической помощи, здесь будет развернуто многопрофильное хирургическое отделение, созданы новые операционные, где будут проводиться операции по самому широкому спектру направлений, включая кардиологию и травматологию.

Среди ключевых объектов, которые были определены для ремонта еще в начале года - детские сады, школы, больницы, коммунальная инфраструктура и ряд других объектов. "В целом на текущий год - 73 объекта, в том числе жилые дома, коммунальная инфраструктура, дороги, из них 67 уже готовы", - отметил Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети, подводя итоги рабочей поездки.

Предварительные итоги работы на территории города-побратима Снежное и дальнейшие планы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время личной встречи обсудил с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

"Вклад специалистов Самарской области в восстановление города не раз отмечал глава ДНР. Особенно ценно мнение жителей, которые говорят, что им повезло с побратимом. Предложил сделать день города Снежное на стенде нашего региона в рамках международной выставки "Россия". С Денисом Владимировичем договорились реализовать! Благодарен ему за добрые слова, высокую оценку вклада региона в развитие Донбасса и республиканскую награду", - отметил Дмитрий Азаров.

По традиции, губернатор встретился с земляками - участниками специальной военной операции. Руководитель Самарской области передал воинским подразделениям специальную технику. "С первых дней работы в зоне СВО для меня важно прямое общение с нашими военнослужащими. Как и в предыдущие разы, все просьбы взял в отработку. От региона передал помощь военным - все, что необходимо на передовой, в том числе коптеры и противодронные ружья", - отметил Дмитрий Азаров на своей странице в социальных сетях.