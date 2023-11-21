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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров назначил руководителя государственной инспекции финансового контроля Самарской области

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров назначил Рустама Ульбекова на должность руководителя государственной инспекции финансового контроля Самарской области. Кандидатуру Ульбекова, ранее работавшего в статусе врио, главе региона представил министр управления финансами региона Андрей Прямилов.

Инспекция осуществляет полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю, контролю за соблюдением законодательства РФ, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и, в отдельных случаях, муниципальных нужд. Деятельность региональной финансовой инспекции выстроена на примере Федерального казначейства, осуществляющего функции органа внутреннего государственного финансового контроля на федеральном уровне и находящегося в ведении Министерства финансов РФ.

Рустам Ульбеков работает в должности руководителя инспекции с 2019 года, ранее возглавлял контрольно-ревизионный департамент в региональном финансовом органе. Андрей Прямилов отметил, что Рустам Ульбеков квалифицированный специалист, который хорошо знает вопросы бюджетного устройства и финансового контроля.

Губернатор пожелал руководителю инспекции успехов в дальнейшей работе.

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