Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в сложных метеоусловиях

В среду, 22 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в правительстве региона, где обсуждались состояние городских, региональных и федеральных дорог с учетом погодных условий, работа инженерных коммуникаций и готовность всех служб на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

"Погодные условия добавляют драйва в работе и дорожным службам, и коммунальным, и органам местного самоуправления. Здесь важно осуществлять координацию, чтобы никакие природные катаклизмы не привели к сбоям в работе жилищно-коммунального и транспортного комплекса. Особое внимание - к дорогам", - акцентировал внимание участников совещания Дмитрий Азаров.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимир Василенко, опираясь на оперативные данные, подчеркнул, что крупных сбоев в работе предприятий сферы ЖКХ в период обильных снегопадов и ледяных дождей не было.

При этом Дмитрий Азаров обратил внимание на обращения жителей села Ягодное Ставропольского района, у которых было несколько отключений подачи водоснабжения.

"Все необходимые работы проведены. На данный момент только два дома остаются без воды. Сегодня должны проблему решить", - доложил руководитель областного министерства. Владимир Василенко также сообщил, что сбоев по подаче тепла в дома людей зарегистрировано не было - как в Самаре и Тольятти, так и в целом по области.

Исходя из погодных условий и плохой видимости на дорогах, а главное, из соображений безопасности детей был временно закрыт 21 школьный маршрут 15 школ в восьми муниципальных образованиях Самарской области.

"Школьные маршруты были временно закрыты в городе Октябрьск, Сызранском, Шигонском, Волжском, Красноярском, Ставропольском, Большечерниговском, Большеглушицком районах", - доложил министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

Дмитрий Азаров поручил Виктору Акопьяну вместе с министром транспорта и автомобильных дорог региона Иваном Пивкиным с привлечением органов муниципальной власти отработать вопросы скорейшего восстановления ритмичной работы школьных маршрутов.

"Иван Иванович, вместе с муниципалитетами по всем школьным маршрутам надо отдельно отработать. Если сами не справляются - необходимо помочь", - сказал губернатор.

Говоря о состоянии дорог, Иван Пивкин отметил, что они находятся в проезжем состоянии. Он подчеркнул, что в понедельник из-за ограничения движения транспорта на федеральной дороге М-5 "Урал" и последующего ограничения на трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград в направлении г. Саратова в районе с. Калиновка Ульяновской области на а/д "Обход Сызрани" образовалась стоянка большегрузного транспорта от М-5 "Урал" в направлении г. Саратова. В результате к утру вторника скопилось порядка 500 фур.

"Был организован обход, во время которого предлагались питье и еда, - добавил министр. - В настоящее время ведется работа с ГИБДД и ФКУ "Большая Волга" по устранению затора с пропуском скопившихся в нашем регионе автомобилей на территорию Ульяновской области".

Сегодня временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств из-за низовой метели и гололедицы было введено на трассе М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. При этом на федеральных дорогах работают 67 единиц техники, осуществляя расчистку. В качестве дополнительной информации Иван Пивкин сообщил, что в соседней Ульяновской области полностью закрыто движение по ряду федеральных и региональных дорог, в том числе по президентскому мосту.

"По федеральным дорогам держите ситуацию на постоянном контроле, отрабатывайте с коллегами, чтобы не устроить на территории региона транспортный коллапс, - поручил Дмитрий Азаров руководителю областного минтранса. - Нужно вместе с муниципальными образованиями, на территории которых вводятся ограничения и скапливается техника из-за введения ограничений в соседних субъектах Российской Федерации, отработать вопрос создания станций обогрева, предусмотреть возможность подвоза горячей воды, чая, еды. Мы должны быть готовы. Погодные условия непростые, принимаются решения о закрытии федеральных дорог, значит, мы должны быть готовы к тому, чтобы людей обеспечить необходимым".

В Самаре и Тольятти в понедельник дороги чистили в большей степени в ночное время из-за высокой интенсивности движения днем. Иван Пивкин добавил, что полных остановок движения маршрутного транспорта в городах не было.

Дмитрий Азаров отметил, что было много жалоб от жителей Тольятти на расчистку улиц. Причина - в нехватке техники у подрядчика, который привлек дополнительные машины, чтобы исправить ситуацию. Губернатор поручил Ивану Пивкину держать ситуацию по расчистке дорог от снега на постоянном контроле, особенно в Тольятти.

"Подрядные организации должны выполнять свои обязательства по содержанию дорог в соответствии с заключенными контрактами", - заявил глава региона.

Также на совещании был рассмотрен вопрос работы других видов пассажирского транспорта - железнодорожного, воздушного и водного. Сбоев в движении выявлено не было, компании отработали в штатном режиме.