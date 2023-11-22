Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам строительства социальных и инженерных объектов в Самарской области

В среду, 22 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. Особое внимание было уделено реализации национальных проектов и завершению строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
"Мы вышли на финишную прямую. У нас большое количество объектов, обязательств, которые мы до конца года должны исполнить. Еженедельно на оперативных совещаниях мы эти вопросы обсуждаем, знаем все рисковые зоны по тем или иным объектам. Коллеги, у нас остался месяц, чтобы достичь заданных целей. Мы должны показать полную мобилизацию. У нас все на финальной стадии, в основном идет оформление документов. Все задачи должны быть выполнены, - акцентировал внимание членов областного правительства Дмитрий Азаров. - Отраслевые министерства, муниципалитеты должны держать руку на пульсе и доводить ситуацию до конца, до конечного результата. Хочу, чтобы свою ответственность все понимали в полной мере".
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимир Василенко отметил, что на большинстве объектов отрасли работы идут в соответствии с планом. Семь объектов уже введены в эксплуатацию, еще 24 объекта находятся на разных стадиях строительства.
В ходе совещания обсудили и строительство объектов в сфере здравоохранения. Один из самых крупных - новая поликлиника в Куйбышевском районе Самары. Врио министра здравоохранения региона Армен Бенян отметил, что техническая готовность объекта составляет 94%.
"Строители полностью закончат работы к 31 декабря. Планируется, что все оборудование будет поставлено к 15 декабря. Еще необходимо будет пройти процедуру лицензирования", - добавил глава областного минздрава.
Отдельно рассматривались вопросы строительства объектов сферы культуры, в частности, детской школы искусств в Большечерниговском районе.
"Чтобы завершить работы на объекте, требуется дополнительное финансирование на оборудование, перечень которого был расширен, но нами не согласован", - отметила врио министра культуры области Ирина Калягина.
"Необходимо сфокусироваться на тех показателях, которые были изначально сформированы и заложены в строительство. Срок главе района по завершению строительства объекта был поставлен до сентября. Он является заказчиком работ, как и по Дому культуры, где глава района создал ряд проблем. Он уже должен чувствовать свою ответственность. Я попрошу, чтобы разобрались в вопросе, что за дополнительные потребности возникли, которые требуют дополнительного финансирования. Если глава имеет такие намерения, то пусть и денег находит, потому что смета была определена, проект утвержден. Если что-то дополнительно нужно, то можно решить за счет районного бюджета", - заявил Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул, что на завершающей стадии необходимо составить четкий план-график по введению всех объектов в эксплуатацию, не откладывая на последние дни уходящего года. Губернатор поручил ответственным министерствам и лично министрам постоянно контролировать ход работ, чтобы ранее установленные сроки были выполнены.
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