Дмитрий Азаров рассказал о достижениях Самарской области Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову на выставке "Россия"

В среду, 29 ноября, губернатор Дмитрий Азаров, работая в Москве на стенде региона в рамках выставки "Россия", представил достижения Самарской области заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко и полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову.
Центральным элементом экспозиции Самарской области является конструкция в виде самой узнаваемой достопримечательности Самары - стелы Ладья. Парус ладьи - это одновременно и экран, на котором транслируются фильмы о героической истории и современной жизни региона, о самых значимых достижениях в различных отраслях - промышленности, строительстве, экономике, медицине, науке, культуре, спорте.
На стенде постоянно проходят различные активности. Дмитрий Чернышенко, Игорь Комаров и Дмитрий Азаров приняли участие в одном из квизов. "Викторины проходят постоянно. Собирается большое количество людей. Тем, кто больше всего даст правильных ответов, мы даем призы, - пояснил губернатор. - Здесь же проходят мастер-классы и встречи с известными людьми".
Дмитрий Азаров рассказал, что все посетители выставки активно регистрируются на участие в розыгрыше туристической поездки в Самарскую область, на космодром "Байконур", а также на получение одного из главных призов - автомобиля Лада. "Нужно заполнить анкету и пройти небольшой тест. Желающих оказалось очень много", - добавили экскурсоводы стенда.
"Выставка "Россия" - это невероятно эффективное воплощение идеи президента России собрать все достижения наших регионов на одной площадке. Сегодня я здесь не первый раз, и постоянно открываю что-то новое для себя, - отметил Дмитрий Чернышенко. - Стенд Самарской области - один из самых инновационных и интересных. Самарская область демонстрирует выдающиеся результаты по Приволжскому федеральному округу, в целом по стране. Главное достояние - это люди. И я бы хотел отдельно отметить мощный туристический потенциал региона. И конечно, всем имеет смысл посетить не только стенд региона, но и Самарскую область".
"Это впечатляющая выставка, и регионам удалось хорошо и качество подготовить материал для своих стендов. Посещая экспозиции каждого из регионов, действительно видишь, что все сделано с душой, творчески. Мы видим уникальность каждой экспозиции, - отметил Игорь Комаров. - Регионы Приволжского федерального округа динамично развиваются, выполняя непростые задачи, которые сегодня стоят. И темпы роста по многим показателям находятся выше среднероссийских. А самое главное - закладываются серьезные заделы на будущее".
Также, стенд Самарской области посетил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии в Государственной Думе ФС РФ Геннадий Зюганов. Он отметил представленные на стенде макеты ракет-носителей типа "Союз" производства РКЦ "Прогресс". С их помощью на космическую станцию доставляются грузы, пилотируемые корабли с космонавтами, а также выводятся на орбиту спутники.
"На заводе "Прогресс" работал выдающийся конструктор Дмитрий Козлов. Помню, как мы с ним вместе когда-то спасали завод. И вам спасибо, что продолжаете поддерживать, чтобы он развивался. Это один из лучших наших заводов", - отметил Геннадий Зюганов, обращаясь к губернатору.
Самарская область исторически играет одну из ключевых ролей в освоении космоса. Именно на самарской земле была создана ракета, на которой Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Сегодня во многом благодаря РКЦ "Прогресс" регион является одним из ведущих ракетно-космических центров России. Кстати сказать, посетители стенда региона могут принять участие в виртуальном запуске ракеты "Союз" со стартового комплекса.
Дмитрий Азаров рассказал о ключевых достижениях региона последних лет, которых удалось добиться благодаря национальным проектам. "Самарский край всегда был главным индустриальным сердцем", - подчеркнул депутат Госдумы.
30 ноября все внимание гостей выставки "Россия" будет приковано к нашему региону, потому что завтра пройдет День Самарской области. С самого раннего утра и до вечера посетителей ждет большая и насыщенная культурная и развлекательная программа.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!