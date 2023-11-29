Дмитрий Азаров рассказал о достижениях Самарской области Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову на выставке "Россия"

В среду, 29 ноября, губернатор Дмитрий Азаров, работая в Москве на стенде региона в рамках выставки "Россия", представил достижения Самарской области заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко и полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову.

Центральным элементом экспозиции Самарской области является конструкция в виде самой узнаваемой достопримечательности Самары - стелы Ладья. Парус ладьи - это одновременно и экран, на котором транслируются фильмы о героической истории и современной жизни региона, о самых значимых достижениях в различных отраслях - промышленности, строительстве, экономике, медицине, науке, культуре, спорте.

На стенде постоянно проходят различные активности. Дмитрий Чернышенко, Игорь Комаров и Дмитрий Азаров приняли участие в одном из квизов. "Викторины проходят постоянно. Собирается большое количество людей. Тем, кто больше всего даст правильных ответов, мы даем призы, - пояснил губернатор. - Здесь же проходят мастер-классы и встречи с известными людьми".

Дмитрий Азаров рассказал, что все посетители выставки активно регистрируются на участие в розыгрыше туристической поездки в Самарскую область, на космодром "Байконур", а также на получение одного из главных призов - автомобиля Лада. "Нужно заполнить анкету и пройти небольшой тест. Желающих оказалось очень много", - добавили экскурсоводы стенда.

"Выставка "Россия" - это невероятно эффективное воплощение идеи президента России собрать все достижения наших регионов на одной площадке. Сегодня я здесь не первый раз, и постоянно открываю что-то новое для себя, - отметил Дмитрий Чернышенко. - Стенд Самарской области - один из самых инновационных и интересных. Самарская область демонстрирует выдающиеся результаты по Приволжскому федеральному округу, в целом по стране. Главное достояние - это люди. И я бы хотел отдельно отметить мощный туристический потенциал региона. И конечно, всем имеет смысл посетить не только стенд региона, но и Самарскую область".

"Это впечатляющая выставка, и регионам удалось хорошо и качество подготовить материал для своих стендов. Посещая экспозиции каждого из регионов, действительно видишь, что все сделано с душой, творчески. Мы видим уникальность каждой экспозиции, - отметил Игорь Комаров. - Регионы Приволжского федерального округа динамично развиваются, выполняя непростые задачи, которые сегодня стоят. И темпы роста по многим показателям находятся выше среднероссийских. А самое главное - закладываются серьезные заделы на будущее".

Также, стенд Самарской области посетил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии в Государственной Думе ФС РФ Геннадий Зюганов. Он отметил представленные на стенде макеты ракет-носителей типа "Союз" производства РКЦ "Прогресс". С их помощью на космическую станцию доставляются грузы, пилотируемые корабли с космонавтами, а также выводятся на орбиту спутники.

"На заводе "Прогресс" работал выдающийся конструктор Дмитрий Козлов. Помню, как мы с ним вместе когда-то спасали завод. И вам спасибо, что продолжаете поддерживать, чтобы он развивался. Это один из лучших наших заводов", - отметил Геннадий Зюганов, обращаясь к губернатору.

Самарская область исторически играет одну из ключевых ролей в освоении космоса. Именно на самарской земле была создана ракета, на которой Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Сегодня во многом благодаря РКЦ "Прогресс" регион является одним из ведущих ракетно-космических центров России. Кстати сказать, посетители стенда региона могут принять участие в виртуальном запуске ракеты "Союз" со стартового комплекса.

Дмитрий Азаров рассказал о ключевых достижениях региона последних лет, которых удалось добиться благодаря национальным проектам. "Самарский край всегда был главным индустриальным сердцем", - подчеркнул депутат Госдумы.

30 ноября все внимание гостей выставки "Россия" будет приковано к нашему региону, потому что завтра пройдет День Самарской области. С самого раннего утра и до вечера посетителей ждет большая и насыщенная культурная и развлекательная программа.