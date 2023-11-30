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Молодежная политика Общество

В Самарской области пройдет гала-концерт фестиваля "СтудДебют"

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 декабря в 16:30 в универсальном комплексе "МТЛ Арена" состоится Гала-концерт областного фестиваля "Самарский студенческий дебют", посвященный молодости и возможностям, которые она представляет.

На главной сцене более 350 студентов-первокурсников высших учебных заведений региона покажут зрителям свои самые яркие творческие номера.

Также на концерте будут названы победители в 18 номинациях фестиваля: "Лучший народный танец", "Лучшая современная хореография", "За вокальное мастерство", "За уникальность исполнения", "Лучшее сольное исполнение", "Лучшее инструментальное исполнение", "Лучшая атмосфера концерта", "Лучшее художественное оформление концерта", "Лучший актерский ансамбль", "Лучший конферанс", "Лучшая организация концерта", "Лучшая эстрадная миниатюра", "Лучшая историческая миниатюра", "Лучший КВН", "Лучшее художественное слово", "Лучший театр малых форм", "Лучшая клоунада", "Лучший акробатический номер".

В Самарской области "СтудДебют" проводился с октября по ноябрь 2023 года. В нем приняли участие студенты первых курсов 13 высших учебных заведений региона. Главной задачей фестиваля является выявление и поддержка талантливой молодежи региона, а также популяризация творчества среди студентов первого курса и их мотивация к дальнейшему участию в творческих проектах.

"Фестиваль "СтудДебют" дает первокурсникам очень важный импульс для творческого развития. Он востребован среди студентов, так как открываем им дверь в большой мир студенческого творчества. Это их первый крупный региональный проект, где они получают уникальный опыт выступлений, учатся самостоятельно ставить номера, узнают по каким правилам строится концерт. Такой опыт обязательно пригодится в будущем, даже если их работа не будет связана с творчеством", — отметила руководитель фестиваля "Самарский студенческий дебют" Елена Кудашова.

Зрителями Гала-концерта станут более 1 200 студентов со всей Самарской области.

Проект "Студенческий дебют" является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых" и проводится в рамках федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" национального проекта "Образование". Программа комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" реализуется по поручению Президента Владимира Путина.Организаторами фестиваля выступают АНО "Центр развития молодежи "Продвижение", Агентство по реализации молодежной политики Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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