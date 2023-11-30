День Самарской области на выставке "Россия" завершился двумя праздничными концертами

В четверг, 30 ноября, в Москве на ВДНХ на международной выставке-форуме "Россия" проходит День Самарской области. На главной уличной сцене прошел концерт, на котором выступали самарские артисты.
В их числе Волжский русский народный хор имени Петра Милославова, народный ансамбль "Вера", Заслуженный артист России Сергей Войтенко и инструментальный дуэт "Баян микс". Хедлайнером концерта стала певица из Похвистнева Mary Gu. А завершило программу выступление ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.
После творческой программы на сцену вышел глава Самарской области Дмитрий Азаров, который приветствовал самарских артистов и ансамбль Александрова и вручил благодарность ведущему солисту коллектива, нашему земляку Вадиму Ананьеву.
"Хочу поблагодарить этот легендарный коллектив за участие в самарском концерте. Давайте пожелаем долгих творческих лет прославленному коллективу, и пусть по-прежнему ансамбль Александрова вселяет дух Победы в каждого гражданина страны", - обратился к участникам ансамбля Дмитрий Азаров.
Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта. "Я вас искренне благодарю за то, что, несмотря на прохладную погоду, вы здесь, на открытой площадке выставки-форума встречаете самарских артистов. Уверен, что они подарили вам свою любовь к нашей родной Самарской земле, свое творчество и дали возможность вам немножко согреться. От всей души хочу вам пожелать успехов - таких же, которые здесь, на выставке демонстрируют все регионы России и, конечно, наша прекрасная, любимая Самарская область. Нам есть что показать стране, всем жителям нашей великой России", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона пригласил гостей международной выставки посетить 63-й регион: "Приезжайте в Самарскую область, мы рады гостям. Оставайтесь у нас навсегда, нашего самарского сердца хватит на всех. В Самарской области живут талантливые, неравнодушные, ответственные люди, настоящие патриоты нашей великой и прекрасной России".
В преддверии международного дня инвалидов руководитель области вручил паралимпийскому комитету России изготовленные в Самарской области две пары саней для следж-хоккея. Подарок принял генеральный секретарь ПКР, президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата России Андрей Строкин.
"Спасибо за то, что поддерживаете олимпийский и параолимпийский спорт. Уверен, с помощью этих саней мы подготовим новое поколение наших выдающихся следж-хоккеистов", - поблагодарил губернатора Строкин.
На концерте присутствовали члены паралимпийской сборной России, которые выступали на Зимних играх в Сочи. Слово взял заслуженный мастер спорта, серебряный призер паралимпиады Илья Волков: "Нам очень приятно находиться здесь, получать такие подарки. Очень важно, что в нашей стране начинают производить оборудование для паралимпийского спорта. Желаем самарскому производству процветать и производить самые лучшие сани и остальной спортинвентарь".
Дмитрий Азаров подчеркнул, что следж-хоккей активно развивается в Самарской области. А на выставке-форуме в этот день состоялся инклюзивный бал - проект, который разработали в нашем регионе.
Еще одним сюрпризом от Самарской области стал старт конкурса, главным призом которого станет седан LADA Vesta Cross. Об этом губернатор объявил с главной сцены ВДНХ. "Победитель получит замечательный автомобиль нашего автогиганта, нашего Волжского автозавода", - отметил Дмитрий Азаров. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов добавил, что флагман отечественного легкового машиностроения прибыл на выставку прямиком с конвейера.
Дмитрий Азаров напомнил о правилах участия в розыгрыше: "Нужно прийти на стенд Самарской области, принять участие в викторине, ответить на простые вопросы. Скажу вам по секрету, отвечать можно бесконечное количество раз, пока вы не добьетесь правильных ответов. Оставить свои личные данные, как с вами связаться. И будет произведен розыгрыш. Победитель получит замечательный автомобиль нашего волжского автогиганта. Россия, поехали в Самарскую область!"
Завершением насыщенного Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" стал большой праздничный концерт с участием творческих коллективов и талантливых исполнителей региона и России.
Дмитрий Азаров поприветствовал зрителей со сцены концертного зала "Космос": "Неслучайно Самарская область проводит свой финальный на сегодняшний день концерт здесь. Как всем хорошо известно, Самарская область - космическая столица нашей страны. И я искренне благодарю всех своих земляков за самоотверженный труд, ответственность, неравнодушие, за большое самарское сердце, которого хватит на всю Россию".
Глава региона подчеркнул, что интерес к нашему краю возрастает день ото дня. На стенде Самарской области всегда много желающих познакомиться с достижениями и достопримечательностями губернии. Подтверждает заинтересованность жителей других регионов и статистика.
"За последние годы у нас наблюдается кратный рост туристического потока. В прошлом году мы установили очередной рекорд - 2 млн 563 тыс. туристов посетили Самарскую область. Но в этом году мы его уже побили и уверенно движемся к планке в 3 млн по итогам 2023 года. Уверен, что импульс интереса к нашему региону придаст и выставка, которая проводится по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина, - отметил Дмитрий Азаров. - Без тех решений, которые принимаются на уровне верховного главнокомандующего, наверное, нам пришлось бы нелегко. Но с таким лидером мы преодолеваем все вызовы, угрозы и санкции, динамично движемся к цели".
Глава региона также наградил выдающихся деятелей культуры и тружеников Самарской земли. Среди них был и заслуженный артист РФ Денис Майданов, который является постоянным участником патриотических проектов региона.
"Специальная военная операция запустила те процессы, о которых мы с вами очень долго мечтали, а именно возрождение великой страны, великой цивилизации во всех ее сферах. И вопрос - с кем ты проводишь эту эпоху перемен. Поэтому я искренне рад быть в строю своих современников, таких людей, как Дмитрий Игоревич Азаров. Всегда с уважением, с удовольствием его поддерживаю. Мощнейший губернатор, наш мощнейший современник и лидер, которому хочется помогать, - отметил Денис Майданов. - Работали, будем работать, и будем выстраивать прекрасную страну. Процветания Самарской области!"
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!