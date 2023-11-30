Дмитрий Азаров выступил на заседании экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле

В четверг, 30 ноября, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в первом заседании экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле.

Заседание под председательством Владимира Гутенева, координатора экспертного совета, председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первого вице-президента Союза машиностроителей России, состоялось на ВДНХ в рамках выставки "Россия" в Координационном центре Правительства Российской Федерации. Оно было посвящено технологическому суверенитету в автомобилестроении.

В обсуждении актуальных отраслевых вопросов также приняли участие депутаты и представители аппарата Госдумы РФ, представители федеральных органов исполнительной власти, члены экспертного совета, представители промышленной, банковской, научной, образовательной сфер.

Открывая заседание, Владимир Гутенев подчеркнул, что тема развития автопрома постоянно находится в фокусе внимания федеральных органов государственной власти.

"Сейчас очень важный и сложный момент в жизни нашей страны. И не только для Самарской области, но и для всей нашей России крайне важно дальнейшее обретение технологического суверенитета, наращивание экономической мощи, создание новых высокотехнологичных рабочих мест. Автопром для нашей экономики очень много значит, поскольку в нем и в смежных областях работает более 2,5 миллионов человек", - отметил он.

Вызовы, с которыми столкнулась отрасль, сказались на объемах выпуска в 2022 году. По итогам совещания, которое в июне прошлого года провел глава государства Владимир Путин, были даны поручения по мерам поддержки отечественного автопрома. Правительством утверждена Стратегия развития автомобильной промышленности России до 2035 года, в числе приоритетов определены высокий уровень локализации и наращивание инновационных технологий.

По словам Владимира Гутенева, при работе над бюджетом страны также был инициирован ряд серьезных мер поддержки отрасли - как финансовых, так и нефинансовых. В частности, например, это выделение дополнительных средств отечественным лизинговым компаниям для приобретения отечественных автомобилей, дополнительных средств на скидки льготным категориям граждан на покупку автомобиля, дополнительные средства для разработки конструкторской документации на комплектующие изделия.

Владимир Гутенев высоко оценил роль губернатора Самарской области в поддержке российских автопроизводителей и предприятий, занимающихся производством комплектующих: "Дмитрий Игоревич Азаров очень много сделал для того, чтобы поддержать отечественный автопром. И я уверен, что те преференции, которые мы совместно формируем, помогут активно развиваться всем нашим крупнейшим автомобильным компаниям".

Дмитрий Азаров поблагодарил руководство комитета за решение провести первое заседание экспертного совета в День Самарской области на выставке "Россия": "Для нас это особенно важно, потому что автомобильная промышленность является одной из ключевых отраслей Самарской области, обеспечивая до 20% промышленного производства региона и занятость порядка 60 тысяч человек. Ключевое предприятие отрасли, конечно же, АвтоВАЗ - системообразующее предприятие Российской Федерации, градообразующие для Тольятти, 700-тысячного города. В этой связи достижение технологического суверенитета в автомобилестроительной отрасли в условиях санкционных ограничений является критически важной задачей для всех - и производителей, и, я уверен, ветвей власти".

Губернатор выразил уверенность, что создание экспертного совета по технологическому суверенитету в автомобилестроении стало своевременным, ожидаемым для большинства представителей отрасли. Глава региона также добавил, что работа совета будет способствовать в том числе стимулированию предприятий отрасли к локализации производства автокомпонентов в России.

"В Самарской области этот подход уже активно реализуется. Во взаимодействии с акционерным обществом "АвтоВАЗ" многое уже сделано. При содействии Минпромторга России, Правительства Российской Федерации, правительства Самарской области продолжается работа по поэтапному импортозамещению автомобильных компонентов. Как известно, вместе с поставщиками автокомпонентов уже локализовано, замещено около 1500 единиц деталей и узлов, которые ранее поставлялись по импорту", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отдельно глава региона отметил, что при активном содействии областного правительства Правительство РФ приняло стратегически важное решение, направленное на защиту внутреннего рынка - об индексации с 1 августа 2023 года утильсбора для импортируемых машин.

"Хотелось бы также отметить, что в Самарской области созданы необходимые институты развития для обеспечения благоприятного инвестиционного климата. Мы готовы принимать и сопровождать инвесторов в формате единого окна для успешной реализации ими проектов, локализации производства продукции на территории Самарской области. Для этого обладаем всем инструментарием", - сообщил глава региона.

Дмитрий Азаров пожелал участникам заседания эффективной работы и выразил готовность в дальнейшем принимать самое активное участие в деятельности экспертного совета.

"Мы рассчитываем на результативные предложения экспертного совета для достижения технологического суверенитета российского автомобилестроения", - подытожил глава Самарской области.

Председатель экспертного совета - президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил о планах Волжского автозавода, который сегодня, по его словам, вышел на беспрецедентно высокий темп работы.

"Несмотря на огромное количество внешних рисков и вызовов, мы ведем постоянную работу по обновлению модельного ряда и в марте этого года на тольяттинской площадке восстановили выпуск "Весты" нового поколения. В течение предстоящих трех лет мы запустим еще несколько принципиально новых моделей", - сообщил он. Так, в следующем году на площадке предприятия в Ижевске планируется старт производства пассажирского электромобиля "Ларгус" - это будет отечественный высоколокализованный автомобиль.

Еще одна новинка, готовящаяся к прозводству на первой линии конвейера АвтоВАЗа, - седан бизнес-класса "Лада Аура".

"Основными потребителями этой модели мы видим крупные корпорации, таксопарки, но в первую очередь - государственные и муниципальные структуры, а также государственные компании", - отметил Максим Соколов.

На 2025 год запланировано производство "Лады Искры" - самого массового, доступного легкового автомобиля на высокотехнологической платформе. В 2026 году завод планирует вывести на рынок городской кроссовер "Лада Б+ кросс".

Также президент АвтоВАЗа в своем докладе обозначил проблематику, с которой столкнулся автопром в связи с санкционным давлением, затронул вопрос мер государственного регулирования в отрасли в 2023 году, высказал предложения по ним на 2024 год.

Работа экспертного совета, как отметил Владимир Гутенев, поможет законодателям инициировать новые нормы, которые наряду с поддержкой отечественных производителей будут формировать комфортные условия для всех участников отрасли, в том числе и дилерской сети, и партнеров, кто занимается выпуском комплектующих.