Накануне Дня юриста губернатор Дмитрий Азаров наградил работников и ветеранов юридической сферы

В пятницу, 1 декабря, во Дворце спорта в Самаре состоялась торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню юриста, который отмечается 3 декабря. Губернатор Дмитрий Азаров вручил почетные грамоты и благодарности представителям юридической сферы.
Открывая церемонию награждения, Дмитрий Азаров напомнил, что профессиональный праздник юристов в России появился 15 лет назад по указу президента страны и объединяет всех представителей профильного сообщества.
"На вас возложены крайне важные и ответственные задачи по обеспечению законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан. Ваша деятельность затрагивает практически все сферы жизни нашего общества, - обратился глава региона к представителям юридического сообщества. - Ваш ежедневный кропотливый труд ставит закон на службу людей, помогает нашему региону развиваться, а стране становиться сильнее".
Губернатор подчеркнул, что важную роль в решении этих задач играет самарское региональное отделение общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России". Оно действует с 2008 года и объединяет более 500 специалистов.
Дмитрий Азаров отдельно отметить роль, которую юридическое сообщество играет в вопросах поддержки российских военнослужащих. Специалисты помогают участникам СВО и их близким, работают в системе комплексного социального сопровождения ветеранов боевых действий. Самарская область была первым регионом, где ввели социальный паспорт семьи военнослужащего. С первых дней в этот процесс включилось юридическое сообщество.
"Я знаю, что наш проект "Возвращение", который поддержан президентом страны и напрямую рекомендован всем регионам для тиражирования, сегодня также имеет устойчивое юридическое сопровождение по всем направлении деятельности: помощи ветеранам в их социализации, трудоустройстве, получении дополнительных профессиональных компетенций и, конечно же, помощи в семейных и бытовых вопросах. Спасибо вам за это огромное. Конечно, отдельно отмечу и помощь юридического сообщества нашим бойцам на передовой", - подчеркнул губернатор.
Дмитрий Азаров поздравил действующих юристов и ветеранов с праздником и наградил лучших работников отрасли. Также в рамках торжественного мероприятия были вручены премии в 12 номинациях победителям конкурса "Юрист года в Самарской области".
Последние комментарии
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