Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня Неизвестного солдата

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря.

"Дорогие земляки! Сегодня Самарская область вместе со всей страной отмечает День Неизвестного Солдата.

Эта памятная дата России призвана увековечить бессмертный подвиг воинов, пропавших без вести в боевых действиях на территории страны и за ее пределами в годы Великой Отечественной войны, в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов.

Именно в этот день почти шесть десятилетий назад, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня этот мемориал у Кремлевской стены стал символом героизма и мужества воинов, безвестно павших за нашу Родину, но выполнивших свой воинский долг до конца.

Мы бережно храним память о тех защитниках Отечества, кто бесстрашно вступал в бой не ради славы, но ради жизни на земле, кто самоотверженно отстаивал интересы, свободу и независимость Российского государства и родной земли. И продолжаем восстанавливать имена павших солдат, обстоятельства их гибели, вписывая совершенные ими подвиги в героическую историю нашего народа.

Этим благородным делом занимаются бойцы самарских поисковых отрядов "Сокол", "Поиск", "Политехник" и других, все, для кого девиз "Никто не забыт, ничто не забыто" всегда актуален, всегда наполнен глубоким содержанием.

В настоящее время одним из важнейших направлений работы поисковиков является оказание поддержки участникам специальной военной операции, сохранение и увековечение памяти героев СВО.

Именно на таких примерах формируются патриотические ценности у молодежи, что способствует сохранению преемственности поколений, сплочению нашего общества перед лицом современных угроз и вызовов, расширению поискового движения.

Хочу искренне поблагодарить всех, кто по крупицам восстанавливает правду о минувшей войне и военных конфликтах нового времени, пополняя ратную летопись России новыми славными страницами. Дорожа нашей исторической памятью, воздавая почести павшим героям, мы укрепляем боевой дух нынешних защитников Отечества и приближаем нашу победу в борьбе с киевским нацистским режимом и его западными покровителями.

Низкий поклон всем, чье имя неизвестно и чей подвиг бессмертен", — говорится в сообщении.